Una mega villa galleggiante Varato il super yacht da 67 metri

VIAREGGIO

L’anno nautico in scadenza (convenzionale) il prossimo 31 agosto, vede la produzione di yacht a Viareggio e nel suo distretto industriale col vento in poppa. Si prospetta quindi un nuovo record di vendite e di successi che vale per Viareggio circa 7mila persone al lavoro tutto l’anno, con punte di 8-9mila nei momenti clou (come in queste settimane), e con un quarto del fatturato complessivo nautico italiano 2022, arrivato al record di 7 miliardi di euro.

I media internazionali specializzati parlano del nostro boom in termini esaltanti. Per tutti, un solo esempio: nell’ultimo periodo l’azienda di settore numero uno al mondo, Azimut Benetti, ha varato oltre a yacht in vetroresina fino a 40 metri costruiti a Viareggio con i due marchi, anche alcuni megayacht in acciaio e alluminio realizzati nei cantieri di Livorno, griffati Benetti. Spicca il 67 metri “full custom” (come desiderato dagli armatori) di una felicissima coppia (lei è la’arredatrice che ha disegnato gli interni) che lo vuole trasformare nella loro nuova casa. Benetti annunciò, due anni fa, un portafoglio ordini per 16 navi da diporto tra i 50 e i 100 metri che regolarmente stanno prendendo il largo. Un altro record per l’azienda della famiglia Vitelli che ha rimarcato da poco "l’ingresso nel capitale sociale di minoranza, con una quota del 33%, di Public Investment Fund (Pif), il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, uno dei più grandi al mondo, che entra con la prospettiva di investitore strategico di lungo termine". Inoltre, viene specificato che "l’operazione verrà completata all’esito favorevole dei filing antitrust e regolamentari. Con Pif, anche Tip (Tamburi Investment Partner), già socio di Azimut Benetti da oltre 8 anni, rimarrà nel capitale sociale del gruppo con una quota ridotta". Il valore dell’investimento Pif sembra essere stato di 420 milioni di euro, ma sul punto non ci sono conferme ufficiali. "Abbiamo scelto questo partner per le importanti opportunità nell’area del Medio Oriente, in fortissimo sviluppo" hanno dichiarato i Vitelli. In effetti là esistono, e altri sono in progetto, numerosi approdi dedicati alla nautica da diporto che andranno riempiti di yacht made in Italy. Sulla eventuale quotazione in borsa, la neo presidente Giovanna Vitelli ha confermato che l’operazione non è al momento nel mirino.

Sull’onda della tecnologia ultra moderna, il cantiere Rossinavi ha varato il megayacht (dal nome significativo) “No Stress”, un 50 metri tutto in alluminio, primo “BluE” ovvero a propulsione ibrida diesel e batterie, che ha un sistema di intelligenza artificiale, come si può immagine, riservatissimo. Da parte sua, Next Yacht Group ha messo in bella mostra in porto la propria flotta di yacht velocissimi della serie AB, che vanta un importante portafoglio vendite. Spicca la particolarità sportiva sempre più richiesta specie negli States, ma non solo. Ad esempio, l’ AB120 è una freccia di 37 metri di lunghezza spinta da tre idrogetti che può volare sul mare fino a 45 nodi (82 km.ora!). Per i nostri shipyard, in senso lato, è ormai di fatto codificato un sales systems secondo il quale le varie aziende soddisfano nuovi contratti per barche oltre i 24 metri, in un arco di tempo da due a quattro anni, in base a: tipologia dell’oggetto, dimensioni, customizzazione, garanzie finanziarie. Decisive, nella travolgente crescita del settore oltre ai dealers diretti, sono anche le aziende internazionali di brokeraggio, oggi non soltanto europee e americane.

Walter Strata