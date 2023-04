Viareggio, per strada passa un maxi yacht. Lo spettacolo in mezzo alle case

Viareggio, 20 aprile 2023 – E’ una scena che i residenti di via Coppino, a Viareggio, conoscono molto bene ma che fa sempre una certa impressione. Uno yacht, non una barchetta, che passa per la strada della Darsena, durante uno dei trasferimenti che i cantieri navali organizzano in orari serali per minimizzare i disagi al traffico e potersi spostare più agevolmente.

L'imbarcazione in via Coppino

Il video è stato girato dalla trattoria Nostromo, che lo ha diffuso sul suo profilo social. E come sempre è uno spettacolo da non perdere e da ammirare, per la capacità dei manovratori di passare in mezzo alle case sfiorando i balconi e i dehors per pochi centimetri: una abilità da grandi professionisti.