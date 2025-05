A lezione di lotta agli incendi boschivi: cosa si dicono il pilota e il direttore delle operazioni dopo un lancio

Borghetto Vara (La Spezia), 16 maggio 2025 – Si è svolto giovedì 15 maggio a Borghetto Vara un addestramento destinato ai “Dos”, acronimo che sta per “direttore operazioni di spegnimento”, attività legata alla lotta contro gli incendi boschivi.

Un momento dell'esercitazione antincendio boschivo a Borghetto Vara

Il Dos è, per l'appunto, il responsabile delle operazioni e ha il compito di coordinare le squadre a terra sia dei vigili del fuoco che dei volontari antincendio boschivo e anche tutti i mezzi aerei, siano essi elicotteri o canadair, in pratica tutto l’arsenale che viene impiegato in caso di incendio boschivo.

I dodici Dos-Direttori delle operazioni di spegnimento sono intervenuti da tutta la regione Liguria e hanno potuto fare un ripasso delle necessarie operazioni di gestione del mezzo aereo da impiegare in caso di incendio boschivo (sperando ovviamente che ce ne sia bisogno il meno possibile).

Le indicazioni che da terra vanno verso il velivolo consistono in primo luogo nella gestione della sicurezza, indicando tralicci, ostacoli ed eventuali altri veicoli in volo e al fine dello spegnimento, traiettorie e zone da coprire con il lancio delle sostanze antincendio.

Una volta che il lancio è stato effettuato dall’elicottero o dal canadair, il direttore delle operazioni di spegnimento comunica al pilota dell'aeromobile l'esito del lancio: gli dice insomma se è stato efficace, se ha raggiunto l’obiettivo che era stato indicato. Un coordinamento fondamentale per rendere efficace la lotta alla piaga degli incendi boschivi e un ripasso importante per farsi trovare pronti per la stagione estiva, tradizionalmente e tristemente la più soggetta ai roghi.