"Verde indispensabile per mitigare il clima"

"Dell’ulteriore taglio di uno dei platani di viale San Bartolomeo non ho ricevuto alcuna comunicazione. Mi informerò in Comune per cercare di capire il significato di quel nuovo cerchio rosso che è stato tracciato sul tronco di uno di quegli alberi". A parlare è Stefano Sarti, presidente del circolo spezzino di Legambiente. L’associazione è parte attiva infatti del tavolo del verde che annualmente viene costituito a Palazzo civico per monitorare lo stato di tutte le aree verdi urbane. "Quando ancora doveva essere installata la barriera fonoassorbente, eravamo stati coinvolti e messi al corrente del taglio di alcuni platani che insistono su viale San Bartolomeo. L’abbattimento di un arbusto cittadino infatti, di solito, viene comunicato in occasione del tavolo del verde e ne vengono anche precisate le motivazioni. All’epoca, noi rappresentanti delle associazioni ambientaliste eravamo riusciti a fare in modo che la maggior parte delle piante del viale non venisse abbattuta, e che il taglio fosse limitato esclusivamente a quelle che erano a ‘rischio di caduta’ e che dunque rappresentavano un potenziale pericolo. L’ultima volta che il tavolo del verde si è costituito – continua Sarti – è stato prima dell’estate, ma all’ordine del giorno non c’era nessun punto che riguardasse i platani. Sarà mia cura informarmi in merito, anche perché bisognerebbe anzi pensare a piantare più alberi in città: le zone verdi mitigherebbero infatti le alte temperature a cui purtroppo siamo sempre più abituati".

Alma Martina Poggi