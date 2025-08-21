Violenza sulla compagna. Resta in carcere l’uomo già colpito dal Daspo

La storia è nata nei luoghi di disagio della città. Due vite difficili che, forse, avevano pensato di potersi dare una mano ma invece la situazione è precipitata in un vortice di maltrattamenti e violenza. L’ultimo episodio ha fatto scattare l’arresto da parte dei poliziotti del commissariato di Sarzana intervenuti in uno stabile aconfinante con un grande parcheggio alla periferia della città. L’uomo, 61 anni di origine marocchina, da tempo ha una relazione con una donna italiana caratterizzata da non pochi episodi di violenza per i quali era già scattato, a novembre di un anno fa il Daspo urbano. Il provvedimento avrebbe dunque dovuto impedire all’uomo di frequentare Sarzana e avvicinarsi alla donna che era stata picchiata e medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana. Era stata disposta anche l’applicazione del braccialetto elettronico ma al momento non erano disponibili dispositivi. Dopo l’arresto e il trasferimento in carcere a Villa Andreino l’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Mione del foro della Spezia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari Tiziana Lottini ha convalidato l’arresto e la permanenza nell’istituto di pena spezzino aggravando di fatto il precedente divieto di avvicinamento, disatteso. La coppia da tempo vive ai margini della città trovando alloggi di fortuna alla stazione ferroviaria e al Metropark. Una zona questa che dopo il provvedimento di chiusura degli spazi ha di fatto costretto i diversi occupanti a cercare nuove soluzioni. La “coppia“ si è quindi spostata sulla Variante dove qualche sera fa si è verificato il nuovo furioso litigio che ha fatto scattare l’arresto del sessantenne mentre per quanto riguarda la donna anche i servizi sociali e le associazioni hanno più volte tentato di trovare una soluzione di aiuto.

Massimo Merluzzi