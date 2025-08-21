Le misure che servono

Raffaele Marmo
Cronaca
CronacaNottata di maltempo con tuoni e record di fulmini
21 ago 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
Nottata di maltempo con tuoni e record di fulmini

Cinquemila lampi a Levante in poco meno di dodici ore. Ancora allerta arancione.

Ombrelli aperti e giornate lontane da spiagge e dalle zone frequentate dai turisti a causa della pioggia (foto di archivio)

Per approfondire:

Il maltempo non ha abbandonato la nostra zona. L’allerta arancione diramata per la giornata di ieri non ha esaurito la sua carica di pioggia e temporale prolungandosi alla mattinana di oggi. Un clima decisamente autunnale ha colpito lo spezzino che proseguirà anche nelle prossime giornate anche se con tendenza al miglioramento.

Nella notte tra martedì e mercoledì one, sono caduti 61 mm di pioggia tenendo in apprensione le squadre di Protezione civile comunale delle zone maggiormente soggette a rischio idrogeologico. A Calice al Cornoviglio un fulmine si è abbattuto su una abitazione danneggiando seriamente la facciata e la cucina ma per fortuna enza conseguenze per i residenti.

Sul centro levante ligure, in allerta arancione per temporali dalle 7 di ieri mattina si è abbattuta una forte tempesta di fulmini. Sono stati circa 5 mila in meno di 12 ore. I dati, forniti da Arpal e registrati sulla rete Omirl, mostrano una fulminazione intensa che dal centro si è spostata dopo la mezzanotte sul levante ligure. Le precipitazioni sono state invece moderate: 39mm a Genova Monte Gazzo in un’ora, 49 mm a Camogli, 61 nel Comune di Brugnato.

Anche oggi dunque occhi rivolti al cielo e ombrelli sempre a portata di mano.

© Riproduzione riservata

