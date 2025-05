Un viaggio dall’acqua al desing. Il ’Blue Summit’ della nautica: "Grandi aziende internazionali"

Dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine: tutto ciò che ruota intorno all’abitare sull’acqua sarà al centro della seconda edizione di Blue Design Summit (Bds2025) in programma dal 12 al 16 maggio a Spezia, evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno Spezia in un palcoscenico di esperienze. Tra gli appuntamenti più attesi, gli incontri con Giovanni Soldini (che racconterà i suoi ultimi 10 anni trascorsi sulle rotte del mondo) e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al Polo Nord e Polo Sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci. E ancora visite esclusive e laboratori.

Il cuore di ’BDS25’ sarà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al Teatro Civico, intitolata quest’anno ’From Water to Design’, a sottolineare il legame profondo tra mondo marino e la progettazione nautica. "Blue Design Summit offre una delle proposte congressuali più complete nel panorama nautico, con esponenti dei più importanti studi di design, i principali cantieri del Made in Italy e imprese italiane e internazionali" è stato sottolineato ieri nel corso della presentazione in Comune in sala multimediale, cui hanno partecipato il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, Patrizia Saccone (assessore allo Sviluppo economico Comune di Spezia), Federica Montaresi (Commissario straordinario Adsp), Simone Lazzini (vicepresidente Promostudi Spezia), Mario Gerini (presidente Confindustria Spezia), Davide Mazzola (vice presidente vicario Camera di Commercio Riviere di Liguria) e Antonella Cotta Ramusino, direttore artistico di Blue Design Summit.

La prima giornata, martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato con la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht Times, una delle principali testate del settore a livello mondiale. Il clou si avrà con gli interventi dei cantieri: Blue Desing Summit ospita a rotazione ad ogni edizione un panel di aziende quest’anno composto da Vasco Buonpensiere (Cantiere delle Marche), Diego Deprati (Baglietto), Sebastiano Fanizza (Next Yacht Group) e Vincenzo Poerio, di Tankoa Yachts. Nella seconda giornata (mercoledì 14) il via con l’Università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda, nel pomeriggio la sessione dedicata alla ’Isola che ci sarà’, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, quindi la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue Design Awards, in programma alle 17.30 al Civico. Le nuove forme degli scafi al centro della terza giornata, con focus sulla tendenza di superyacht concepiti per esplorare il mondo, dai fiordi dell’estremo nord norvegese sino agli arcipelaghi del Madagascar e i ghiacci antartici.

A seguire un confronto con armatori e costruttori di sogni sull’acqua, di esperienze tutte diverse tra loro in una tavola rotonda con alcuni dei nomi principali dei due settori dal punto di vista della progettazione e del design a livello mondiale: architetto Aldo Cichero, Fredrick Johansson, Co Founder & Ambassador, e Enrico Lumini, Partner & Design Director Hot Lab, entrambi di Viken Group, Francesca Muzio, Founder di FM architettura e Giangiacomo Zino (Director T. Mariotti Spa). Spazio poi all’arte ispirata all’acqua, musica con Elsa Guerci, si parplerà di scultura con Luciano Massari (Director di Litix) e di intersezione tra il lavoro d’artista e quello dei designer con Francesco Paszkowski, founder di Francesco Paszkowski Design. Infine i complementi d’arredo “acquatici” con Giangi Razeto (di F.lli Razeto e Casareto). "Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design – sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini – siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico".