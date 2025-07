I problemi di via Filzi. Interpellanza in Comune

Un’interpellanza da parte del consigliere comunale Marco Raffaelli (nella foto) è stata presentata per le problematiche presenti in via Filzi a Pegazzano, in modo che la giunta possa intervenire. L’interrogazione prende spunto dal servizio pubblicato da La Nazione lo scorso 28 giugno, in cui si dava conto delle proteste dei residenti di Pegazzano. "I residenti – scrive Raffaelli – soprattutto nel tratto che va dal numero civico 117 al 149, lottano da tempo contro una serie di problemi, ai quali, nonostante le numerose denunce, una segnalazione regolarmente protocollata, nonché una petizione presentata al Comune, non hanno trovato risposta". Raffaelli in particolare si sofferma sul grave ammaloramento della carreggiata della via che, in quel tratto, presenta numerose buche e crepe di dimensioni tali da causare problemi di sicurezza per i pedoni, e sulla quale è necessario un intervento di riasfaltatura completa. Poi, l’intensa presenza di ratti che fuoriescono da alcune delle suddette buche, creando problemi igienico sanitari; e infine, i servizi di pulizia e spazzamento che, evidenzia Raffaelli, risultano completamente assenti, secondo i residenti, da almeno un paio di anni. "A parte un piccolo intervento di rattoppo nulla è stato fatto – conclude il consigliere – e i residenti sono esasperati, tanto da essersi spinti anche a denunce pubbliche".