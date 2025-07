Jacopo Ricciardi nuovo segretario di Rifondazione

Un riconoscimento all’impegno politico e all’attenzione al territorio. Lo spezzino Jacopo Ricciardi (nella foto) è stato nominato nuovo segretario regionale di Rifondazione Comunista. L’importante traguardo è stato raggiunto al termine del XII congresso del Partito della Rifondazione Comunista della Liguria. Il comitato politico regionale lo ha nominato il nuovo segretari. Nel corso dei lavori il neo segretario ha tracciato le linee del lavoro che lo attende sottolineando l’impegno sul territorio spezzino e di tutta la Liguria.

"Ho voluto ringrazire – ha spiegato Jacopo Ricciardi – tutti i componenti del comitato regionale per la fiducia accordatami. La nostra Liguria è oggi una regione segnata da profonde disuguaglianze, dove anche chi ha un lavoro spesso non riesce a costruire un futuro dignitoso per sé e per la propria famiglia e con una sanità pubblica ormai allo sfascio. Per questo vogliamo aprire un confronto costruttivo con tutte le forze sociali, sindacali e politiche della sinistra, per rimettere al centro del dibattito politico i bisogni reali di giovani, lavoratrici e lavoratori". All’orizzonte si profila una stagione di impegni che il neo segretario non ha assolutamente messo in secondo piano, anche in ottima elezioni amministrative che si susseguiranno in diversi Comuni.

"Con questa nuova fase – ha concluso l’intervento Jacopo Ricciardi – il partito di Rifondazione Comunista Liguria si prepara ad affrontare le sfide politiche e sociali future con spirito unitario, radicale e determinato".