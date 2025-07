Jim Morrison primo poeta rock. Storie e fantasie dei mitici Doors nello spettacolo a Monterosso

"Se le porte della percezione fossero aperte e ripulite, agli uomini le cose apparirebbero come sono. E cioè, infinite". Le parole sono di William Blake, poeta inglese del 1800. Così lo citava Jim Morrison, poeta rock americano del ventesimo secolo, nell’estate del 1965 quando insieme a Ray Manzarek decise di formare un gruppo rock il cui nome si ispirava proprio a quelle ‘Doors of perception’ evocate da Blake. Insieme ai Doors, Morrison ha dato vita a una delle più fantastiche storie rock, una parabola artistica durata poco più di sei anni, ma che lasciato una traccia indelebile. Nel suo nuovo spettacolo teatral-musicale ’Jim Morrison - Fantasie di un poeta rock’ in programma stasera, dalle 21.30 (con ingresso gratuito) al Molo dei Pescatori di Monterosso, Ezio Guaitamacchi disegna il profilo umano e visionario del primo poeta rock della storia. Tra racconti gustosi e aneddoti curiosi, arricchiti da proiezioni di immagini e filmati storici proiettati su un grande schermo, Guaitamacchi illustra alcuni momenti fondamentali della breve vita di James Douglas Morrison, tratteggiandone un ritratto originale che pone l’accento sul Jim ‘poeta’, sui suoi sogni, le sue fantasie e i suoi amori, ma anche sulle sue ansie, i suoi incubi e le sue paure. Uno spettacolo impreziosito da una dozzina di brani dei Doors, di Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jefferson Airplane rivisitati in chiave acustica e originale. Sul palco, Davide Van de Sfroos interpreta il ruolo di Frank Lisciandro, fotografo, regista e amico fraterno di Morrison, mentre Andrea Mirò è Pamela Courson, il grande amore di Jim. Dagli studi di cinematografia alla Ucla, alla formazione dei Doors a Venice, dalle fascinazioni psichedeliche ai concerti sulla Strip di Los Angeles sino al primo contratto discografico, dal successo agli scandali sino alla fuga a Parigi e poi alla morte improvvisa, la figura di Jim Morrison viene vivisezionata (nei contenuti) con competente puntualità, ma pure (nei modi) con spiritosa leggerezza.

Ezio Guaitamacchi e i suoi ‘special guest’ hanno arrangiato, in chiave minimalista (voce e strumenti acustici) una manciata di brani epocali che accompagnano queste storie e che vengono interpretati in modo appassionato dai protagonisti dello show tra cui anche Brunella Boschetti, vocalist formidabile, che con Guaitamacchi collabora da diversi anni. L’evento è organizzato da Ad Eventi in collaborazione con Cinque Terre Consorzio Turistico, Comune di Monterosso, Parco Nazionale delle 5 Terre e Pro Loco di Monterosso.

Marco Magi