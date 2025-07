"Un problema molto grave che non deve ripetersi". Natale bacchetta la Regione: "Servono risorse"

"La giunta regionale metta a disposizione le risorse per la sanità, perchè non si ripeta una problematica come il blocco informatico dell’Asl5". Il black-out ai server dell’azienda sanitaria sfocia anche in polemica politica, con le accuse lanciate dal segretario e consigliere regionale del Pd Davide Natale alla giunta Bucci. "Nei giorni scorsi a causa di un condizionatore guasto, la temperatura della sala computer è salita così tanto da mandare in blocco il server con conseguenze devastanti, anche con il rischio di un principio di incendio. Ieri invece il centralino telefonico è risultato fuori uso. E’ necessario un intervento radicale perché i problemi continuano a stratificarsi nel tempo". Da qui l’invito al presidente Bucci "a venire di persona a Spezia per rendersi conto di persona della situazione della sanità pubblica e poi consegnare tutte le risorse necessarie. Quanto sta accadendo è un problema enorme per il territorio che sta mettendo in ginocchio il servizio sanitario. Una vera emergenza e come tale deve essere trattata. Non bastano interventi-tampone ma devono essere messe in campo risorse straordinari". Lo stesso Natale ha inoltre annunciato un’interrogazione in consiglio regionale in merito a questo episodio. "La situazione è di una gravità assoluta – continua Natale – In dieci anni di governi di centrodestra la sanità regionale e quella spezzina hanno intrapreso la strada di un declino di cui non si vede la fine. A pagare le conseguenze di questa disorganizzazione è come sempre il territorio: cittadini, operatori sanitari, turisti ma anche chi deve assumere le decisioni in modo da permettere di avere un servizio all’altezza di un Paese civile. Quello che è accaduto è figlio delle scelte politiche della destra che governa la Regione Liguria dal 2015". E non mancano accuse anche all’amministrazione comunale spezzina. "Tutto questo accade infatto nel più completo silenzio del sindaco della Spezia e presidente della Provincia Peracchini. Lui che è il responsabile della salute pubblica del territorio, dovrebbe essere il primo a chiedere spiegazioni e risorse adeguate al presidente della Regione, con cui condivide la fazione politica. Invece lo si vede in prima fila solo per tagliare nastri di ogni tipo, mai quando ci sono da affrontare i problemi reali delle persone".

Nella foto: Davide Natale