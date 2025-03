Varato il Perini Navi Katana: un nuovo standard nell'eccellenza nautica

Varato il Perini Navi "Katana", ketch (due alberi) di 60 metri che rappresenta un nuovo capitolo nell’eccellenza nautica con l’installazione della chiglia retrattile che consente un alto livello di versatilità, manovrabilità e performance. La nave si può così adattare alle diverse condizioni di navigazione, anche non a vela con fondali ridotti, migliorando stabilità ed efficienza, e dando agli armatori libertà di movimento a bordo. Il cantiere The Italian Sea Group guidato da Giovanni Costantino, afferma che "la strategia di rinnovamento, con l’acquisizione di Perini Navi nel 2022, ha avuto un progetto di rilancio con la nuova flotta in grado di coniugare l’eleganza senza tempo con l’;innovazione tecnologica. Tra i successi più significativi di questi anni, l’iconico Art Explorer, catamarano a vela vincitore del Superyacht Design Awards 2025". Lo yacht, con scafo e sovrastruttura in alluminio e un dislocamento di circa 570 tonnellate, è dotato di alberi, bomi e sartiame in fibra di carbonio, una scelta che contribuisce a garantire massima leggerezza e resistenza. Intanto Overmarine annuncia la consegna della quarta unità del proprio Mangusta 44 metri, che ha 4.500 miglia (oltre 7.000 km.) di autonomia e velocità massima di 15,5 nodi (28 km/ora). Anche per Next Yacht Group nuovo varo dell’ottava unità Maiora 30 metri, uno dei modelli di maggiore successo che unisce design, innovazione e vivibilità a bordo. Il cantiere (del gruppo Nesti) ha registrato anche la vendita della nona unità che, si dice, abbia un valore intorno agli 8 milioni. Al Palm Beach Boat Show, Benetti ha presentato lo studio del Project Life, giga yacht di 85 metri.

W. S.