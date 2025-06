Rigenerazione di Migliano. Via alla progettazione. La piazza sarà ampliata

L’amministrazione ha avviato l’iter per la rigenerazione degli spazi pubblici della frazione di Migliano, con l’ampliamento e la riqualificazione della piazza pubblica dell’abitato. Il ‘gancio’ per il Comune arriva dalla necessità inderogabile di recuperare un immobile che si trova proprio a Migliano, all’interno del paese, al confine con la piazza e dove circolano veicoli, abitanti e turisti, che versa in condizioni di pericolo. Già in passato l’edificio era stato oggetto di segnalazioni e sopralluoghi da parte del settore dei lavori pubblici e della protezione civile, con l’obiettivo di avviare dei procedimenti volti ad assicurare condizioni di sicurezza e di decoro.

Dal momento che l’immobile continua a versare in condizioni fatiscenti ed è ormai compromesso dal punto di vista strutturale, il Comune ha deciso di metterci mano in proprio. E contestualmente, cogliendo la palla al balzo, è stato dato mandato al settore dei lavori pubblici di provvedere alla redazione di un progetto che interessi lo spazio pubblico esistente e l’ampliamento della piazza. L’operazione passerà in via preliminare dall’acquisizione al patrimonio comunale dell’edificio fatiscente, per il quale è già stato raggiunto un accordo col proprietario. Su queste basi, gli uffici lavoreranno a un piano che permetta di ottimizzare gli spazi pubblici complessivi a uso dell’intero abitato di Migliano.

RedViar