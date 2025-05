1 giugno, inizia il ponte: i musei aperti in Toscana

Firenze, 1 giugno 2025 – Oggi inizia il ponte del 2 giugno, e per chi vuole approfittare di queste festività per visitare i luoghi della cultura, sono tanti quelli a ingresso gratuito. A cominciare dagli Uffizi che sono ad ingresso libero oggi e domani: si tratta delle giornate di gratuità previste dal Ministero della Cultura, e programmate per oggi (prima domenica del mese) e il 2, Festa della Repubblica. Oggi saranno aperti, in orario ordinario, tutti gli spazi del complesso: Galleria delle Pitture e delle Statue, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli. Domani sarà invece accessibile, sempre in orario ordinario, la sola Galleria degli Uffizi (escluso il Corridoio Vasariano, non visitabile in occasione delle aperture straordinarie coincidenti con il lunedi, ordinariamente giorno di chiusura). Ingresso gratuito anche ala Galleria dell'Accademia il 1 giugno in occasione della Domenica al museo e il 2 giugno con l'apertura straordinaria gratuita per la Festa della Repubblica. E dal 3 giugno al 22 luglio tutti i martedì, il museo sarà straordinariamente aperto fino alle ore 22.bDoppia occasione di visita gratuita ai Musei del Bargello: il 1 e 2 giugno tutti i visitatori potranno accedere gratuitamente alle sedi aperte del gruppo di musei statali. L’iniziativa coinvolge i musei regolarmente aperti al pubblico nelle due giornate, ovvero il Museo Nazionale del Bargello (aperto la domenica dalle 8:15 alle 13:50 e lunedì dalle 8:15 alle 18:50), il Museo delle Cappelle Medicee (aperto domenica e lunedì dalla 8:15 alle 18:50) e il Complesso di Orsanmichele (aperto la domenica dalle 8:30 alle 13:30 e il lunedì dalle 8:30 alle 18:30) offrendo l’opportunità di ammirare gratuitamente le straordinarie collezioni. Il 1 e 2 giugno tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Molti musei della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e i nuovi Musei autonomi del MiC apriranno straordinariamente anche lunedì, nel consueto giorno di riposo, differendo ad altro giorno la chiusura settimanale per offrire al pubblico maggiori possibilità di visita.

Firenze: A Firenze aperto il MAF Museo archeologico nazionale (entrambi i giorni 8:30-14:00 con ultimo ingresso ore 13:15); il Museo di San Marco (8:30-13:50 ultimo ingresso ore 13:20); Cenacolo di Sant’Apollonia (8:30-13:50 ultimo ingresso ore 13:20); Cenacolo di Andrea del Sarto (1 giugno: 8.30 – 14, 2 giugno: chiuso); Chiostro dello Scalzo (8:30-13:50 ultimo ingresso ore 13:20); Parco di Villa il Ventaglio (8:15 – 19:30); Giardino della Villa medicea di Castello (8:30-18:30 ultimo ingresso alle 18); Villa medicea della Petraia (giardino: ore 8.30 – 18.30. Per la Villa ingresso esclusivamente alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14, 15, 16, 17 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone). Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (8:30 – 17:30). Sempre a Firenze saranno aperti ma a pagamento il museo del treno in miniatura HZero e la Cattedrale dell’Immagine che ospita la mostra immersiva Inside Matisse. Palazzo Strozzi è sempre aperto anche durante i giorni festivi con il consueto orario: tutti i giorni dalle 10 alle 20 e i giovedì fino alle 23. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Un'occasione per scoprire l'arte potente e intima di Tracey Emin e visitare Palazzo Strozzi anche lunedì 2 giugno.

Arezzo: Ad Arezzo aperta la Basilica di San Francesco (1° giugno: 13-18 (ultimo ingresso 17:30) 2 giugno: 9-19 (ultimo ingresso 18:30); Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano (9-19.30 ultimo ingresso alle 18.30); Museo di Casa Vasari (8:30-14 ultimo ingresso ore 12:30 e 14-18 ultimo ingresso 17); Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna (8:30-13:30 ultimo ingresso 12:30); Castelfranco Piandiscò Abbazia di San Salvatore a Soffena (1 giugno: chiuso 2 giugno 14:15 - 18.45); Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi (10-14); Cortona Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia (10-19).

Grosseto: Aperta l’Area archeologica di Roselle (9:45 – 19 ultimo ingresso alle ore 18:15); Area archeologica di Vetulonia (9:45 – 18:30 ultimo ingresso 18); Museo archeologico nazionale e area archeologica di Cosa (9.45 – 18.45 ultimo ingresso 18).

Livorno: Aperto il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello (1 giugno: 10-13, 2 giugno: chiuso); il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino (9 – 13:30 (ultimo ingresso 13).

Lucca: Aperto il Museo nazionale di Villa Guinigi (9 – 19:30 ultimo ingresso alle 18); Museo nazionale di Palazzo Mansi (9 – 19:30 ultimo ingresso alle 18).

Pisa: Museo nazionale di San Matteo (9:00 – 13:30 ultimo ingresso 13); Museo Nazionale di Palazzo Reale (1 giugno: ingressi alle ore 9:00, 10:30 e 12:00. Chiusura alle ore 13:30. 2 giugno: chiuso); Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci prenotazione obbligatoria (ingressi alle ore 9:30, 11:00, 12:30); Museo delle Navi Antiche di Pisa (1 giugno: 14-19:30; 2 giugno: 8:30-14 apertura straordinaria).

Pistoia: A Pistoia aperta la Fortezza di Santa Barbara (1 giugno: chiuso, 2 giugno: 8.30 -13.30; Ex Chiesa del Tau (1 giugno: chiuso; 2 giugno: 8.30 -13.30); Oratorio di San Desiderio (1 giugno: chiuso; 2 giugno: 8.30 -13.30); Museo nazionale di Casa Giusti a Monsummano Terme (visite accompagnate dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30 apertura straordinaria).

Prato: A Prato aperta la Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta (Parco ore 8.15 – 17.00 ultimo ingresso ore 16.30. Ingresso senza prenotazione. Villa e appartamenti monumentali con prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate con partenza ogni ora dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30). Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti a Carmignano (1 giugno: 8.30-13.00 e 13.30-17, 2 giugno: 10-13).

Siena: Aperto a Siena il Palazzo delle Papesse con la mostra “Hugo Pratt, Geografie immaginarie”, e il Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena di Volterra che ospita la mostra Gianni Berengo Gardin. Aperto anche il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi (8.30 – 14 con ultimo ingresso alle 13.30).