Investito e ucciso sulle strisce, ‘Baro’ voleva diventare un artista trap. Quel selfie con Mahmood

Poggibonsi (Siena), 8 settembre 2025 – Per la musica aveva lasciato tutto, Matteo Barone. In arte ’Baro’. Persino un lavoro sicuro alla società di spedizioni Dhl. Con il denaro che aveva si era comprato quanto serviva per entrare nel mondo trap. Il giovane, nato a Poggibonsi ma che si era trasferito all’età di 10 anni con la famiglia a Milano, voleva sfondare e riuscire a diventare qualcuno. Un artista trap, appunto, come raccontano le canzoni scritte e che descrivono il suo desiderio di farcela. L’ultimo singolo è ’Shawty’ ma nel marzo scorso aveva messo in rete anche ’Tank’. Suoi il testo e la musica. “A volte mi sento solo anche se dentro non lo sono, sto prendendo il volo, sto rompendo la barriera del suono”, le prime parole del brano. Tanti i video sul profilo Instagram del giovane che è stato travolto e ucciso dall’auto guidata da un poliziotto di 26 anni fuori dal servizio, risultato positivo al test per l’alcol. Arrestato per omicidio stradale, è ai domiciliari. Si era fermato chiamando i soccorsi ma al momento di sottoporsi agli esami, su richiesta delle forze dell’ordine, per capire se avesse bevuto, si era allontanato.

Sui social ’Baro’ aveva pubblicato con un pizzico di orgoglio anche una foto che lo ritraeva con Mahmood, tra gli artisti più affermati, trionfatore anche a Sanremo. Sembra che lo avesse incontrato fuori da un pub, di qui il classico scatto.

Intanto la procura e i carabinieri indagano sull’incidente, unitamente alla polizia locale a cui è spettato il compito di comunicare alla madre del giovane, 49 anni, originaria della Polonia, cosa era accaduto. Il ragazzo, 26 anni ad ottobre, stava attraversando sulle strisce quando il poliziotto l’ha preso, procedendo sembra ad alta velocità, facendogli fare un volo di circa 38 metri. E’ stato portato al policlinico d’urgenza, ma non ce l’ha fatta.

