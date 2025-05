Ponte 2 giugno, i fiorentini scelgono il turismo slow e sostenibile

Firenze, 30 maggio 2025 – Un ponte breve, quello del 2 giugno, ma molti fiorentini ne approfitteranno, soprattutto scegliendo mete al di fuori delle grandi città e lontane dai circuiti turistici più battuti. E’ quanto si aspetta Confartigianato Turismo Firenze. Con l’occasione, inizieranno i primi viaggi estivi.

"Cresce l'interesse per alcune destinazioni estere come Thailandia, Vietnam, Giappone, Perù Bolivia, Marocco ed Egitto. È segno di una domanda sempre più variegata e dinamica", dichiara Irene Floris, presidente di Confartigianato Turismo Firenze.

Per quanto riguarda invece chi arriva, "emerge con chiarezza – sottolinea la presidente – la necessità di modernizzare l'offerta turistica della città". "Per farlo, è fondamentale diversificare le proposte, investendo in nuove esperienze e percorsi alternativi, proseguendo nel processo di professionalizzazione del settore e superando itinerari ormai datati, eredità degli anni '70". "Un altro elemento chiave – prosegue Floris – è l'adeguamento dei servizi pubblici e privati, a partire dai taxi, ma non solo: serve un sistema più efficiente, accessibile e calibrato sulle esigenze di residenti e visitatori".

Un'opportunità da cogliere, infine, è rappresentata dallo slow travel, che continua a raccogliere consensi. Dunque, “valorizzare i percorsi enogastronomici e favorire la mobilità dolce, a piedi o in bici, può contribuire a distribuire meglio i flussi turistici e a promuovere un'esperienza più sostenibile e autentica del territorio".