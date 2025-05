Toscana, il meteo del ponte del 2 giugno. Estate piena, caldo e sole a volontà

Firenze, 30 maggio 2025 – Le previsioni del consorzio Lamma sono confortanti per chi ha in mente di passare in vacanza il ponte del 2 giugno. Sole e caldo a volontà, pure troppo: infatti siamo già a tre-quattro gradi sopra le medie del periodo.

A sinistra l'immagine del Lamma mostra il canale satellitare "vapore acqueo" che permette di individuare i contorni dell'anticiclone sull'Europa occidentale e la saccatura che insiste tra Grecia e Turchia. A destra la Toscana con le massime di giovedì, alte dappertutto

Il sito del Centro funzionale della Regione Toscana riporta una mappa soleggiata per tutto il ponte del 2 giugno, solo lunedì potranno esserci al più delle velature. Ecco le previsioni meteo.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

A partire da venerdì 30 maggio, con cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli e temperature in ulteriore lieve aumento con massime fino a 30-31 gradi sulle pianure interne.

Sabato 31 maggio cielo sereno o poco nuvoloso salvo modeste nubi cumuliformi sui rilievi nel corso del pomeriggio. Venti sempre deboli (al massimo moderati su costa e isole dal pomeriggio), temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento con massime fino a 31-32° sulle pianure interne.

Un lieve calo delle temperature potrebbe esserci domenica 1 giugno, quando il cielo sarà sempre sereno o poco nuvoloso per velature e modesti annuvolamenti pomeridiani nell'interno. Nubi basse al primo mattino sul Valdarno medio e inferiore.

Infine il giorno di festa, lunedì 2 giugno: cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per velature, venti deboli variabili tendenti a divenire di Scirocco moderati su costa e Arcipelago. Per quanto riguarda il caldo, le temperature massime sono previste in ulteriore lieve calo (28-29 gradi in pianura).

Il tetto dei 30° raggiunto sempre prima

Nella giornata di giovedì 29 maggio, come ricorda il Lamma, ben venti località toscane hanno raggiunto o superato la soglia dei 30°. “Un valore – spiega il Consorzio – che rispetto al passato viene registrato sempre più precocemente. Nei prossimi giorni temperature in ulteriore aumento”.

Nella giornata di giovedì 29 sono state ben 25 le stazioni meteo della Toscana che hanno rilevato temperature massime sopra i 30 gradi. La massima regionale è stata di 31,7° sul Monte Pisano (Lucca), sopra i 31° anche Firenze Orto Botanico. Praticamente almeno una stazione per provincia ha superato i 30 gradi.