Caldo fino a 32 gradi, estate alle porte in Toscana: previsioni meteo ponte 2 giugno

Firenze, 29 maggio 2025 – Arriva il caldo in Toscana. L’estate meteorologica, che ufficialmente inizia domenica 1° giugno, sembra proprio voler rispettare il calendario.

Dopo un maggio instabile, il meteo cambia volto e regala giornate stabili, soleggiate e via via più calde. Ma, rassicurano i meteorologi del consorzio Lamma, si tratterà sì di un caldo tipicamente estivo ma non eccessivo, con temperature superiori alle medie di 3-4 gradi, ma senza ondate torride.

Temperature in aumento in Toscana per il ponte del 2 giugno (Foto da Windy.com)

Sabato 31 giugno fino a 32 gradi

Già a partire da oggi, giovedì 29 maggio, le massime toccheranno i 30 gradi nelle pianure interne, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli a prevalente componente settentrionale. Il picco si attende sabato 31, quando la colonnina di mercurio potrà salire fino a 32 gradi, sempre nelle aree più distanti dal mare. In prossimità della costa, grazie all’azione benefica delle brezze e del maestrale, le temperature si manterranno più fresche, con 4-5 gradi in meno e massime intorno ai 26-27 gradi.

Sole e tempo stabile

Il bel tempo pare proprio destinato a durare: secondo le previsioni, non si intravedono perturbazioni all’orizzonte almeno fino al 7-8 giugno. La probabilità di pioggia resta molto bassa, fatta eccezione per qualche modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi o, nella giornata di domenica 1° giugno, per qualche nube in Appennino. Ma nel complesso il tempo sarà stabile e asciutto.

Il picco si attende sabato 31, quando la colonnina di mercurio potrà salire fino a 32 gradi

Scirocco sulla costa

Da lunedì 2 giugno, un cambiamento dei venti porterà lo scirocco lungo la costa e sull’arcipelago toscano: i mari saranno localmente mossi a sud dell’Elba. Le temperature, però, resteranno stazionarie su valori pienamente estivi. Il mare, ancora relativamente freddo, continuerà a regalare una sensazione di refrigerio lungo il litorale.

Insomma, l’estate è alle porte e la Toscana si prepara ad accoglierla con un clima ideale: caldo sì, ma non afoso, e cieli sereni che invitano a stare all’aria aperta. Ottime notizie per chi può trascorrere fuori il ponte del 2 giugno.