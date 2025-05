Meteo Toscana, da mercoledì arriva il caldo

Firenze, 25 maggio 2025 – Un po’ di instabilità nelle previsioni meteo del Lamma per la Toscana, prima dell'arrivo della prima, vera ondata di caldo.

Al momento, come riporta il Lamma, “cielo sereno e poche nuvole sull'Italia, a parte l'arco alpino, per la presenza di un'area di alta pressione. La perturbazione che si nota tra Francia e Germania tra lunedì e martedì porterà un aumento della instabilità prima al nord, poi anche al centro-sud, in particolare sulle zone interne con rovesci sparsi. Nei giorni successivi torna l'anticiclone e, a parte locale instabilità pomeridiana al centro-sud, il sole prevarrà su quasi tutta l'Italia”.

Le temperature aumenteranno da mercoledì 28 maggio e potranno toccare anche 30 gradi sulla Sardegna e al centro-sud della penisola.

Sulla Toscana qualche rovescio pomeridiano sull'Appennino lunedì, per il resto cielo sereno o poco nuvoloso mentre il sud della regione sarà soleggiato.

Tempo previsto più instabile nella giornata di martedì 27 maggio con rovesci e qualche temporale probabile sulle zone interne. Dopo mercoledì cielo sereno o poco nuvoloso e temperature sopra i 25 gradi dappertutto, con punte anche maggiori.

Ecco le previsioni giorno per giorno dal sito del Centro funzionale della Regione:

Lunedì 26 cielo nuvoloso sulle province settentrionali con possibilità di locali piogge, generalmente poco nuvoloso su quelle meridionali. Venti deboli variabili. Temperatura: stazionarie o in lieve aumento. Mari poco mossi.

Martedì 27 temporaneo aumento dell'instabilità con possibilità di rovesci nel pomeriggio sulle zone interne. Venti deboli variabili. Temperatura: stazionarie o in lieve calo le massime. Mari calmi o poco mossi.

Mercoledì 28 cielo velato, venti deboli, temperature pressoché stazionarie e mari poco mossi.