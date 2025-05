Toscana verso l’estate: fiammata africana in arrivo. Giugno rovente, sarà come il 2003?

Firenze, 24 maggio 2025 – In Toscana l’anticiclone africano è a un passo dal suo ingresso, già da domenica 25 maggio le temperature saranno in aumento: si attesteranno oltre i 25-26 gradi.

Dunque dalla prossima settimana, dal 26 maggio, assisteremo a un deciso cambio di rotta con giornate caratterizzate da sole e temperature elevate. E' in arrivo la tanto attesa svolta meteo, con l'Italia che si avvia verso l'estate.

Fiammata africana in arrivo in Toscana: c'è una data. Le previsioni del consorzio Lamma

Già da questo weekend il tempo è notevolmente migliorato rispetto ai giorni scorsi quando ci sono stati 18 giorni perturbati su 23, in particolare al Centro-Nord con rovesci, temporali e, a tratti, fenomeni intensi come grandinate.

Dalla prossima settimana l’anticiclone africano sembra avere tutte le intenzioni di conquistare il bacino del Mediterraneo, aprendo la strada ad una fase stabile e via via sempre più calda. E’ in arrivo la prima ondata di caldo: in particolare da segnare sul calendario sono il 29-30 maggio.

Meteo, temperature di nuovo in aumento delle città (foto Imagoeconomica)

Il meteorologo Mattia Gussoni analizza nel dettaglio questa avanzata dell'alta pressione affermando che possiamo vedere “le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di una massa d'aria calda di matrice subtropicale che provocherà, oltre ad una maggiore stabilità atmosferica, con tanto sole, anche un'impennata delle temperature. Il caldo si farà sentire in particolare sulle regioni tirreniche dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 28-30°C durante le ore pomeridiane”. Insomma, saremo di fronte alla tipica fiammata di calore africana.

Secondo Gussoni queste condizioni ci accompagneranno fino alla prima parte di giugno con tanto sole e caldo su buona

L'estate meteorologica si aprirà ufficialmente con l'inizio del ponte del 2 giugno, quando "dovrebbe intervenire una maggiore stabilità anche grazie al supporto dell'anticiclone africano". È quanto anticipa il team di 3bmeteo. "Il weekend del 24-25 maggio segnerà un punto di svolta nella circolazione atmosferica" perché l'anticiclone delle Azzore "inizierà a spingere verso l'Europa occidentale e l'Italia".

Le proiezioni stagionali del Centro europeo sul mese di giugno affermano che “quest'anno primo mese dell'estate si preannuncia anomalo già dall'avvio a causa di un'anticiclone africano sempre più invadente (verosimilmente per quasi tutti i 30 giorni).

Un caldo sempre più insopportabile

L'ipotesi che emerge riguarda un possibile parallelismo con il giugno del 2003, che segnò l'inizio di una delle estati più bollenti della storia climatica europea e del nostro Paese”. Tanto che analizzando i dati climatici del passato salta subito all'occhio come l'estate del 2003 arrivò dopo una primavera a tratti perturbata. A giugno del 2003 si scatenò poi la prima vera ondata di caldo estivo generata dall'espansione continua dell'anticiclone africano, che portò temperature estreme.

Cosa dobbiamo dunque aspettarci per il prossimo mese di giugno? Saremo davvero di fronte ad un nuovo 2003? A questa domanda risponde il meteorologo Gussoni che dice: “Le ultime proiezioni parlano chiaro: già con l'avvio del mese le temperature potrebbero risultare ben sopra la media climatica, con scostamenti rispetto ai valori di riferimento addirittura di 3 gradi in più su buona parte dell'Europa centro-occidentale, Italia compresa (le anomalie più calde al momento sembrerebbero interessare il Centro-Sud e la Sardegna). Questa volta dunque l’anticiclone potrebbe risultare molto più persistente. Insomma, non si tratterà delle solite 24-36 ore di bel tempo e mitezza, bensì di un prolungato periodo di stabilità, con temperature via via sempre più alte, tanto da raggiungere livelli pienamente estivi.

Già nel finale di maggio avremo i primi caldi estivi sulla Toscana, in particolare tra il 30 e 31 maggio raggiungeremo temperature prossime ai 30 o 31 gradi.

Previsioni meteo in Toscana a cura del consorzio Lamma. Domenica 25 maggio: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da nord est, fino a moderati di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento. Lunedì 26: sereno o poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani sui rilievi associati a rovesci isolati. Velature in serata. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve aumento. Massime fino a 24-26 gradi. Martedì 27: variabile con rovesci sparsi al pomeriggio. Venti: deboli variabili. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: stazionarie.