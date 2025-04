Classifica del clima: in Toscana Livorno batte tutti, male Firenze e Prato

Firenze, 28 aprile 2025 – È Livorno la provincia toscana che vanta un clima migliore. A certificarlo è l’edizione 2025 dell'indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano di oggi, lunedì 28 aprile. Lo studio, aggiornato con i dati 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, misura il benessere climatico nelle 107 città italiane capoluogo, sulla base di quindici parametri legati al "bel tempo".

Livorno si distingue in diversi indicatori: è decima per l'indice di calore (giorni con temperatura percepita oltre i 30 gradi), ventitreesima per il soleggiamento, venticinquesima per la brezza estiva e addirittura settima per la variazione delle temperature tra giorno e notte. Insomma, un mix perfetto tra sole, brezza e temperature gradevoli.

Scorrendo la classifica, la seconda città toscana a comparire è Siena, trentesima a livello nazionale. La città del Palio è ventesima per l'indice di calore, quarantaseiesima per le giornate di sole e cinquantacinquesima per quanto riguarda l'umidità.

Al cinquantatreesimo posto c’è Massa-Carrara, forte di un buon ventinovesimo posto per l’escursione termica, mentre Pisa si piazza cinquantacinquesima, distinguendosi con un trentacinquesimo posto per giornate ventose e con un cinquantaquattresimo per presenza di brezze estive.

Grosseto, al cinquantaseiesimo posto, mostra le sue carte migliori: undicesima per il numero di giornate di sole, venticinquesima per le precipitazioni estreme e ventitreesima per la minore presenza di nebbia. La vicinanza al mare, ancora una volta, si fa sentire.

Più indietro troviamo Arezzo, sessantaduesima, che guadagna la trentaquattresima posizione per le giornate ventose e la cinquantanovesima per l’umidità. Pistoia, sessantacinquesima, si difende bene con il quarantacinquesimo posto per il vento, ma scivola al settantacinquesimo per soleggiamento.

Lucca si ferma al settantacinquesimo posto, con un buon ventitreesimo per conteggio di giornate ventose e un piazzamento al numero cinquantasei per l’indice di sole.

Per trovare Firenze bisogna scendere fino alla settantottesima posizione. Il capoluogo toscano, però, sorprende in positivo con il diciannovesimo posto per precipitazioni estreme e il trentanovesimo per umidità relativa. È quarantasettesima per le raffiche di vento sopra i 30 nodi.

Chiude il quadro Prato, ottantesima, che raggiunge il settantaduesimo posto per soleggiamento e tiene botta sull’indice di calore con il settantaseiesimo posto. Calcolando le precipitazioni estreme, arriva cinquantanovesima, mentre è settantasettesima per la presenza di nebbia.