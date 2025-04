Clima, siamo tra le zone ’rosse’ del clima. Caldo estremo e ondate di calore fino a 35°

Arezzo si posiziona a metà classifica, al 62esimo posto, nell’indagine sul benessere climatico dei capoluoghi italiani condotta da Sole 24 Ore e 3bMeteo. Il quadro evidenzia che gli aretini non sperimentano situazioni estreme, pur con alcune peculiarità.

Analizzando il decennio 2014-2024, il soleggiamento medio si attesta sulle 7,7 ore giornaliere. Sul fronte delle alte temperature, si contano in media 73,1 giorni all’anno con valori superiori ai 30 gradi. Tuttavia, a destare più attenzione è il dato relativo alle ondate di calore: ben 21,2 episodi all’anno, periodi prolungati (oltre 3 giorni) con temperature oltre i 30 gradi. Un numero significativo.

Buone notizie per quanto riguarda le notti tropicali, quelle in cui la temperatura notturna non scende sotto i 20 gradi: ad Arezzo se ne registrano in media 38,3 all’anno, un dato inferiore rispetto a molte altre città.

Il dato più critico emerge dall’analisi del caldo estremo: in media, si contano 24,8 giorni all’anno con temperature che superano i 35 gradi, posizionando Arezzo nella parte bassa della graduatoria per questo specifico indice.

Infine, sul fronte di vento e pioggia, Arezzo non spicca per eventi estremi. I giorni con raffiche di vento superiori ai 30 nodi sono in media 6,3 all’anno, e si registrano mediamente 51,6 giorni consecutivi senza pioggia. Le precipitazioni, con un accumulo medio di 12,8 millimetri al giorno, raramente superano i 40 millimetri in sei ore (1,3 giorni in media all’anno).

In sintesi, il clima aretino si caratterizza per un’esposizione al caldo estremo e alle ondate di calore sopra la media nazionale, a fronte di un numero contenuto di notti tropicali.