Castelfranco Piandiscò. Incontro sull’Intelligenza Artificiale

Arezzo, 15 luglio 2025 – Il Comune di Castelfranco di Sopra e la Biblioteca Comunale “Aldo Merlini” avviano un nuovo percorso dedicato alla crescita delle competenze digitali della comunità. Questo primo ciclo di incontri su alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale rappresenta il lancio ufficiale di una serie di iniziative formative che verranno progressivamente organizzate nei prossimi mesi per la in-formazione di giovani e adulti. Il corso gratuito, rivolto a giovani e adulti, si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “Aldo Merlini” in Via IV Novembre, 11 a Castelfranco di Sopra, il mese di settembre nei giorni 9,11,16, 23 e 28 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.