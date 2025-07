Multiutility, ecco la svolta 'Plures'. Sarà questo il nuovo nome

Firenze, 1 luglio 2025 – Multiutility, arriva la svolta Plures. E' infatti Plures il nuovo nome della multiutility toscana, nata il 26 gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. L’assemblea dei soci ha approvato oggi la modifica dello statuto societario e ufficializzato la scelta del nuovo nome: non era presente il Comune di Prato (che è in attesa di sapere chi sarà il commissario), la votazione è stata favorevole per tutti eccetto per il Comune di Piandiscò (Arezzo) che si è astenuto.

Presentato il nuovo logo e il nuovo nome della multiutility

“Plures, in un periodo transitorio accompagnerà i nomi e gli altri loghi come Publiacqua, Alia, Estra – ha detto Lorenzo Perra, presidente di Alia -. Il 7 luglio presenteremo il piano industriale. L'entrata effettiva in vigore della modifica della denominazione di Alia ci sarà dal 1 gennaio 2026 e appunto si chiamerà Plures”. A proposito dell'assemblea dei soci, ha aggiunto il presidente di Alia Perra, “oggi abbiamo condiviso, raccontato, approfondito l'azione industriale di Plures”. In riferimento al Comune di Prato Perra ha ricordato che l'amministrazione “aveva partecipato nella fase iniziale della costruzione del nome attraverso percorsi partecipati, era stato condiviso in un comitato territoriale in cui era presente il Comune di Prato. Ci auguriamo che dalla prossima assemblea possa essere pienamente rappresentato e presente”.

Il nome è stato scelto, ha concluso Perra, “per rappresentare l'unione di storie industriali diverse. Un nome che non appartiene a una sola delle parti, ma che dà pari opportunità e pari dignità a tutti i soggetti coinvolti, attuali e futuri”. A livello grafico il nome è composto con lettere maiuscole in un carattere 'stencil'. Il progetto di naming è firmato da Synesia con la regia di Béatrice Ferrari ed è stato scelto dopo aver selezionato 1.400 proposte; il progetto di brand identity è affidato alla società Inarea.