Un nuovo incarico per Macrì e Polci. Sono nel Cda di Confservizi Cispel Toscana

AREZZO Carlo Polci (nella foto), presidente del gestore idrico aretino Nuove Acque, e Francesco Macrì, presidente di Estra, sono stati nominati all’interno del nuovo consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana, l’associazione regionale che riunisce le imprese di servizio pubblico locale. Un settore strategico che raccoglie oltre 160 aziende, impiega 25.000 lavoratori, genera 4,5 miliardi di euro di fatturato annuo e realizza ogni anno 750 milioni di investimenti, contribuendo per circa il 3% al Pil della Toscana. Polci e Macrì faranno parte dell’organismo collegiale che guiderà l’Associazione per i prossimi quattro anni, in un periodo segnato da importanti sfide nel campo dei servizi pubblici locali: acqua, rifiuti, energia, trasporti, sanità. La loro nomina è avvenuta nel corso della XIX assemblea dell’associazione, svoltasi mercoledì 25 giugno a Firenze, durante la quale è stato anche confermato all’unanimità Nicola Perini alla presidenza di Confservizi Cispel Toscana.

Insieme a Polci e Macrì, nel consiglio direttivo siederanno anche: Marzia De Marzi (Edilizia Pubblica Pratese), Alessandro Fabbrini (Sei Toscana), Daniele Fortini (Retiambiente), Simone Millozzi (Acque), Lorenzo Perra (Alia Multiutility), Andrea Porcaro D’Ambrosio (Farmacie Comunali di Pisa), Lorenzo Porzano (Cermec), Antonio Ludovico Principato (Copit), Alessia Scappini (Revet) e Stefano Taddia (Asa). Rinnovato il collegio dei revisori dei conti, presieduto da Alessandro Nacci, con Antonella Sacchetti ed Enrico Terzani come membri effettivi, e Alberto Cristofani come supplente. L’unità dimostrata nel rinnovo degli organi sociali conferma la compattezza del comparto e apre una nuova fase di confronto istituzionale.