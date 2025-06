Rimpasto di Carnevale: entrano Vannucchi e Mori

Mini rimpasto in Cittadella; che niente, però, ha a che vedere con quel composto di acqua, colla e farina che trasforma un foglio di carta (di giornale, come questo) in cartapesta. Secondo quanto trapela in città, da voci soffiate come i coriandoli, il sindaco Giorgio Del Ghingaro avrebbe infatti firmato le nomine per rinforzare il Cda e il Cdi, fino al 2026 coordinati dalla presidente Marialiana Marcucci, dopo le dimissioni di due consiglieri, rispettivamente Paride Pieracci e Ilaria Tosi. Al loro posto, nel parlamentino di Burlamacco, entrerebbero dunque Giuseppe (Beppe) Vannucchi, già impegnato con la squadra corsi, e Camilla Mori.

Legato a doppio filo al Carnevale, canzonettaro, Beppe Vannucci è un viareggino doc, sportivo ed ex politico. Con lista civica Viva Viareggio Viva, è stato anche presidente del consiglio comunale. Ed è attualmente dirigente addetto all’arbitro di quel Pisa che ha agguantato quest’anno il sogno della seria A.

Nel Cdi, sempre secondo le indiscrezioni, entrerebbe invece Camilla Mori, dipendente dell’Asl Toscana Nord Ovest e grande appassionata di Carnevale. Anni fa è stata anche responsabile della “Camminata in maschera“ con i gruppi di cammino dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Da giorni sono attese anche le nomine per il Cda della Fondazione Festival Pucciniano, dopo le dimissioni di Stefano Pozzoli e Marialina Marcucci, annunciate dal primo cittadino in occasione della presentazione del cartellone lirico.

Martina Del Chicca