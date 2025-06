Staff della sindaca nel mirino: botta e risposta tra FdI e Sereni

"Sembra più il gabinetto di un ministro, che lo staff di un sindaco di provincia". FdI all’attacco dopo la scelta della sindaca Sereni di assumere un nuovo dipendente a chiamata diretta per l’ufficio comunicazione istituzionale con un contratto su base fiduciaria della prima cittadina. "Siamo di fronte a un utilizzo discutibile dello strumento previsto dall’articolo 90 del Tuel, che non può diventare un modo per costruire uffici paralleli con risorse pubbliche. Ci chiediamo se questa nuova figura sia davvero utile per la collettività o risponda più a logiche di immagine politica. Inoltre, per l’ufficio comunicazione verranno acquistati 2 iPhone e 2 MacBook, ultimo modello. È la quinta persona assunta con incarico fiduciario, a chiamata diretta, col ricorso a una norma che consente l’assunzione di collaboratori esterni per funzioni di supporto agli organi politici".

La risposta è arrivata dalla sindaca, Claudia Sereni: "L’ufficio comunicazione è sotto organico da anni se non decenni, per poter comunicare e raccontare la città c’è bisogno di crescere e per farlo al momento abbiamo questo strumento, ci stiamo organizzando per strutturare la presenza del personale in maniera stabile, ma fino a che non ci sarà questa possibilità non resta che usare le assunzioni ex articolo 90. In merito agli acquisti deve essere chiaro che la comunicazione è un’attività professionale che si deve fare con mezzi di lavoro qualificati, che in questo mestiere fanno tutta la differenza. Investiamo nella comunicazione perché Scandicci è una città internazionale che deve poter puntare sulla sua immagine, e non vivere alla meno come vorrebbe la destra".