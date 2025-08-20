Villa Gamba, i lavori vanno avanti. E restano le deviazioni al traffico

CALENZANO

La fine del cantiere era prevista per lo scorso 14 agosto ma, con una ordinanza del Comune, sono state prorogate almeno fino al prossimo 7 settembre le modifiche alla viabilità in via Arrighetto da Settimello che rimarrà dunque ancora chiusa. Lo slittamento è dovuto al fatto che non si sono ancora conclusi i lavori di ripristino del muro privato di Villa Gamba all’altezza della strettoia. L’intervento, a cura dei proprietari, prevede la demolizione di una porzione e la sua ricostruzione. Vista la proroga, dunque, ancora per più di due settimane si potrà percorrere via Papa Giovanni XXIII fino all’incrocio con via Arrighetto da Settimello e sarà consentito solo l’accesso ai residenti del complesso immobiliare di Villa Gamba per raggiungere le abitazioni.

Per andare in direzione Sesto Fiorentino sarà dunque necessario continuare a percorrere via Dante Alighieri e via Vittorio Emanuele. I residenti delle abitazioni della zona di via delle Mimose potranno invece imboccare via Arrighetto da Settimello provenendo da Sesto Fiorentino. L’auspicio, espresso a più riprese anche sui social in vista anche della prossima apertura delle scuole, è che la scadenza del 7 settembre possa essere quella definitiva per concludere una vicenda ormai annosa che ha preso le mosse, addirittura, con la precedente amministrazione.

Era infatti il 17 febbraio 2023 quando l’allora sindaco Riccardo Prestini, con una ordinanza, aveva disposto la messa in sicurezza di una lunga parte del muro esterno di Villa Gamba che appariva a rischio. La strada era stata poi chiusa per arrivare alla riapertura con un solo senso di marcia dopo la predisposizione di una serie di opere di contenimento della struttura. Nello scorso gennaio poi erano iniziati i lavori propedeutici al rifacimento del muro.

Al momento l’amministrazione non ha chiarito come sarà la viabilità una volta terminate le opere in ponte: se tornerà il doppio senso di marcia o sarà mantenuto il senso unico attivo ormai da più di due anni.