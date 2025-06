Tramvia Firenze, nuova fase di lavori in lungarno Colombo

Firenze, 4 giugno 2025 - Procedono i cantieri della linea tramviaria per Bagno a Ripoli: da stamani, 4 giugno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, scatta la nuova fase dei lavori su lungarno Colombo con le operazioni preliminari allo spostamento del cantiere sulla carreggiata lato fiume. Venerdì è in programma la modifica della viabilità con due corsie per senso di marcia lato edifici: sarà comunque possibile la svolta sul ponte da Verrazzano. Come si spiega dal Comune sono sempre garantiti anche i percorsi pedonali e ciclabili.

Nessuna modifica per le linee del tpl urbane e extraurbane. Gli interventi prevedono la realizzazione del nuovo acquedotto e della nuova fognatura, la riqualificazione degli altri sottoservizi e le sistemazioni stradali, compreso il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Sono inoltre partiti i lavori di completamento della segnaletica in via Landucci. In orario 21-6 fino al 7 giugno saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata tra via Campanella e via Sapri. Tra gli altri lavori va segnalato che per lavori edili il 5 e 6 giugno in borgo Pinti sarà in vigore un divieto di transito tra via della Colonna e via dei Pilastri.

Itinerario alternativo per i veicoli diretti in Borgo Pinti e via dei Pilastri: via della Colonna-via della Pergola-via degli Alfani. Prevista la revoca della corsia preferenziale in via della Colonna da Borgo Pinti verso via della Pergola. Il 6 giugno è in programma poi in via Vittorio Emanuele II il sollvamento di infissi con chiusura del tratto da via Puccinotti a fine strada: l'orario dell'intevento è dalle ore 9 alle 18. E' iniziato ieri il cantiere in via delle Forbici con interruzione della circolazione tra viale Volta e via della Piazzuola. Viabilità alternativa per i veicoli diretti nel tratto tra il cantiere e via della Piazzuola: viale Volta-via della Piazzuola-via delle Forbici. A seguire i lavori si sposteranno in via della Piazzuola con chiusura tra via della Madonna della Querce e via delle Forbici. Provvedimenti collaterali in via Dino Compagni, ovvero la chiusura tra via della Piazzuola e via Guido Cavalcanti e il senso unico da via Brunetto Latini verso via Guido Cavalcanti. Percorso alternativo per raggiungere via di San Domenico: via Madonna della Querce-via Cavalcanti-viale Volta-via Dogali-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico-via della Piazzuola. Questo l'itinerario alternativo per raggiungere via Dino Compagni da via di San Domenico: via di San Domenico-piazza Edison-viale Volta-via Passavanti-via Madonna della Querce-via Maffei-via Compagni. I lavori dovrebbero terminare nella giornata di domani.