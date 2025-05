La tramvia infiamma il dibattito. È polemica sui binari in via Giusti

La tramvia verso Sesto è solo sulla carta ma sta già facendo discutere per alcune possibili ‘criticità, su tutte il passaggio dei binari nella stretta via Giusti, contro cui si sono già espressi con una corposa raccolta di firme i residenti della strada, ma anche le possibili ripercussioni sul mercato cittadino dell’opera visto il capolinea previsto in via Giusti. Tutti temi toccati nell’ultimo consiglio comunale in una interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Mengato che chiedeva lumi, in particolare, sul tratto finale della linea (ancora non finanziato), quello che dal polo scientifico arriverà in pieno centro, in zona mercato.

"Per questa parte – ha spiegato la vicesindaca con delega ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli – l’ultimo progetto approvato è quello di fattibilità ma, poche settimane fa, lo studio incaricato ha depositato il progetto definitivo consegnandolo alla stazione appaltante che è il Comune di Firenze e il Comune di Firenze avvierà la Conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati che dovranno esprimere i pareri. Poi ci sarà la fase di verifica e in seguito l’approvazione da parte delle giunte dei Comuni di Firenze e Sesto". Per quanto riguarda il capolinea sarà sul lato nord di piazza Lavagnini ma – ha proseguito Pecchioli – "rispetto ad una prima ipotesi, la tramvia non girerà più a sinistra impegnando gran parte della piazza ma proseguirà a diritto su via Giusti e questo ci consentirà di impattare in misura minore sull’area, tenendo conto della presenza del mercato. Le progettazioni, chiaramente, vanno avanti per approssimazioni successive, si dettaglia via via il progetto ma anche con l’arrivo a diritto ci sarà comunque da rimodulare il mercato e, anche su questo, sono in corso sia interlocuzioni con gli ambulanti e le associazioni. Io credo comunque che questa possa essere una occasione propizia anche per riqualificare l’area, quindi approfittare della tramvia per dare una sistemazione complessiva al mercato che sarà il primo beneficiario del capolinea in piazza Spartaco Lavagnini. Saranno comunque sempre decisioni prese in maniera condivisa".

Quanto al punto nevralgico della viabilità in via Giusti, fra piazza Spartaco Lavagnini e viale dei Mille, - ha spiegato Pecchioli – "sarà consentito sia il passaggio della tramvia che delle auto. Chiaramente sarà permesso l’accesso ai passi carrabili esistenti, un esempio può essere quello di piazza Dalmazia dove sono state realizzate interruzioni dello spartitraffico per permettere l’immissione nei passi carrabili passando sopra i binari. Il confronto con i cittadini è comunque aperto per valutare possibili correzioni".