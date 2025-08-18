Scontro con la moto, grave a 18 anni. Sta meglio il minore rimasto ferito

Marciano (Arezzo), 18 agosto 2025 – Restano ancora gravi le condizioni del diciottenne ricoverato dal tardo pomeriggio di sabato all’ospedale Careggi di Firenze. Il ragazzo è rimasto coinvolto insieme a un coetaneo nel drammatico incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 327.

Dopo il passaggio al pronto soccorso della struttura fiorentina, adesso il paziente si trova in reparto con i medici che stanno monitorando la situazione creatasi dopo il violento schianto. Oltre a lui, anche un minorenne ha subitò ferite comunque non particolarmente serie e difatti è stato trasportato dal 118 all’ospedale aretino del San Donato. In ansia i genitori e parenti del diciottenne del quale ancora non si conoscono le generalità. L’allarme, come noto, è scattato alle ore 19 di sabato quando il 118 della Asl è intervenuto per un incidente tra un’auto e una moto avvenuto a Marciano della Chiana sulla Strada Provinciale 327. Intervenuti sul posto l’ambulanza India Anpas di Foiano della Chiana, l’India Croce Bianca di Monte San Savino, Pegaso 1, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi di legge e per stabilire le responsabilità di quanto avvenuto ancora al vaglio degli inquirenti. Sta di fatto, come sottolineato, che il ragazzo minorenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo, mentre il 18enne della Valdichiana è finito con l’elisoccorso a Careggi in codice rosso con un quadro clinico ancora da definire. Intanto nei giorni scorsi, proprio per migliorare le condizioni di sicurezza della strada in località Marciano, sono stati annunciati lavori per 50mila euro per un percorso pedonale protetto lungo la strada provinciale 327 e in altre località definite sensibili per quanto riguarda il traffico. Tutti interventi necessari per limitare al massimo la pericolosità di certe arterie dove spesso si registrano incidenti drammatici come quello verificatosi nel fine settimana.