Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Il cantante sangiovannese Walter Sterbini con Pippo Baudo a Reggello nel...1967
17 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Il cantante sangiovannese Walter Sterbini con Pippo Baudo a Reggello nel...1967

Foto d'epoca. Baudo prese parte ad un concorso canoro cui partecipò un giovanissimo Sterbini.

Sterbini e Pippo Baudo

Dal cassetto dei ricordi una foto esclusiva e bellissima: siamo nel lontano 1967 in Valdarno e più precisamente al vecchio Abete d 'Oro, locale da ballo di Reggello. Il ragazzo accanto al grande Pippo Baudo è Walter Sterbini, noto artista sangiovannese all epoca dodicenne ma già particolarmente dotato in ambito canoro . Particolarmente dotato tanto che Walter vinse quell edizione reggellese del concorso per le voci nuove ricevendo il premio da Pippo. Che alla fine volle intrattenersi con i genitori Marcello ed Anna  esprimendo il proprio apprezzamento per le qualità del giovane Walter, dicendo anche che un giorno si sarebbero di nuovo incontrati..Un bellissimo ricordo.

