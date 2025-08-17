“La rivoluzione delle donne”: Paola Turci e Gino Castaldo al Festival Orientoccidente

Arezzo, 17 agosto 2025 – Il Festival Orientoccidente torna a San Giovanni Valdarno con uno degli eventi più attesi e originali della sua edizione 2025. Lunedì 25 agosto, alle ore 21.30, piazza Masaccio farà da cornice allo spettacolo che vedrà protagonisti Paola Turci e Gino Castaldo. Un incontro tra musica, parole e immagini che, attraverso narrazioni, filmati e interpretazioni dal vivo, ripercorrerà le storie e i profili delle voci femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella canzone italiana, anticipando spesso il bisogno di libertà e di pari diritti. Il progetto porta un titolo eloquente: “La rivoluzione delle donne – Le voci femminili che hanno segnato la storia”.

Un viaggio tra figure straordinarie che, con coraggio, ribellione e anticonformismo, hanno incarnato modelli di bellezza e libertà. Da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e molte altre: artiste che, con le loro scelte musicali e personali, hanno saputo trasformare la musica in un linguaggio di emancipazione e di cambiamento. Sul palco due protagonisti d’eccezione. Paola Turci, cantautrice, musicista e interprete capace di fondere eleganza, sensibilità e forza rock in una carriera che dura da quarant’anni. Accanto a lei Gino Castaldo, tra i più autorevoli critici musicali italiani, che da oltre quattro decenni racconta con parole e immagini la storia della musica nazionale e internazionale.