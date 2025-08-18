Muore giovane medico dell’ospedale di Assisi. Stroncato da un malore a 46 anni

Castiglione del Lago (Perugia), 18 agosto 2025 – Ci piace pensare che sia volato lassù per ritrovare l’amico Mauro Antolini. Giusto per provare a spiegare una morte comunque inspiegabile. Ci ha lasciati improvvisamente nella notte tra sabato e domenica, a soli 46 anni, il vicepresidente del Castiglione del Lago, Massimiliano Marchetti, colpito da un infarto. Medico chirurgo all’ospedale di Assisi, maggiore dell’Esercito, ragazzo di una cultura incredibile, appassionato di vini e, ovviamente, calcio. In tandem con papà Mario, nell’ultimo decennio, ha scritto le pagine più importanti della storia del Castiglione del Lago, portando il club biancorosso ai vertici del calcio regionale. Fiore all’occhiello la fusione con il Sanfatucchio e, soprattutto, la realizzazione del campo in sintetico che, ci piace pensare, adesso potrebbe portare proprio il suo nome, visto l’impegno economico e non solo da parte della famiglia Marchetti per la realizzazione dell’impianto. Massimiliano il medico della squadra, Massimiliano il primo ad accogliere squadra e staff nelle occasioni conviviali al Poggio Santa Maria, quel sogno realizzato insieme a papà Mario, con il contributo fattivo dell’amico Mauro Antolini. L’ultimo saluto domani, alle 10, allo stadio di Sanfatucchio.

“Una perdita che colpisce l’intero mondo calcistico dilettantistico regionale, che ha saputo apprezzare la passione, la dedizione e il contributo che Massimiliano ha sempre offerto alla crescita ed alla promozione dello sport nel territorio”.Così il presidente della Lega Dilettanti, Luigi Repace. La Direzione aziendale e il personale dell’Usl Umbria 1, insieme alla Presidenza della Regione Umbria, esprimono “profondo cordoglio e sentita vicinanza alla famiglia di Massimiliano Marchetti, giovane medico chirurgo di 46 anni in servizio presso l’ospedale di Assisi”. “Colleghi e amici che hanno lavorato al suo fianco e lo hanno conosciuto nell’ambito professionale - si legge nel post dell’Usl1 - lo ricorderanno con affetto e stima, per le sue qualità umane e le sue competenze mediche”. “Mancheranno la sua professionalità e la sua umanità, la sanità umbra da oggi è più povera. Non lo dimenticheremo” ha aggiunto, sulla sua pagina social, la presidente della Regione,Stefania Proietti.