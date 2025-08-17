Menichini: "In campo per fare una bella figura . Ma anche per puntare alla qualificazione"

Il Pontedera di Leonardo Menichini punta al passaggio del turno: "Questa è una gara importante per i giocatori che vanno in campo e per quelli che subentrano, e importante per il risultato, perché vogliamo giocarci le nostre chance di andare avanti più possibile – spiega il tecnico alla vigilia – . Poi vedremo quanto saremo bravi e dove potremo arrivare, ma è un test utile per vedere a che punto siamo ad una settimana dal campionato. Quindi mi interessa ricavare una valutazione sui giocatori per vedere come stanno in prospettiva di Sassari. Visto che in questo momento ci sono squadre, dalla serie A fino a categorie inferiori, che non sono già al top, la Coppa serve per migliorare la condizione atletica, per migliorare i meccanismi di gioco sia in fase di possesso che non possesso. Voglio che chi va in campo dia il massimo, mi interesserà vedere all’opera qualche giocatore che ha giocato un po’ meno oppure che è arrivato in ritardo, per fare una considerazione più precisa sia sulla loro condizione sia su quella che può essere la loro utilità per la squadra".

Insomma, niente sconti sul terreno di un Perugia che per l’allenatore dei granata è tra le favorite del girone B in campionato: "Andremo in campo per fare una bella figura e portare a casa la qualificazione, anche se sappiamo che il Perugia ha fatto un campagna acquisti intelligente, e che, insieme ad Arezzo, Vis Pesaro e Ravenna, ha le possibilità di essere una delle pretendenti al salto di categoria".