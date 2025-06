Melissano "Pronti a dare solidità al club. Costruiremo una squadra all’altezza"

Il ds aquilotto Stefano Melissano ha analizzato i vari aspetti del mercato e gli obiettivi del club bianco. La ripartenza dopo la finale persa: "La delusione c’è stata per tutti, per un po’ di giorni siamo stati frastornati, ma poi ci siamo ricompattati per ripartire".

La nuova società: "Adesso abbiamo un riferimento. Per noi non è cambiato nulla, le strategie le facciamo insieme a Gazzoli e al mister. La proprietà ci ha dato una linea guida che cercheremo di rispettare, ovvero non sperperare le risorse perché l’ultimo anno vissuto è stato pesante. In primis dobbiamo creare solidità e competitività nel club".

Gli obiettivi: "In Serie B sono step by step. In primis dobbiamo fare 45 punti, poi passeremo al focus successivo. La cadetteria è un campionato strano. Noi dovremo essere bravi a mantenere unito e compatto l’ambiente e a costruire un palazzo, passo dopo passo".

Il mercato: "Ad oggi l’unica cosa ufficiale è il riscatto di Aurelio, un investimento importante da parte della società che ha dato un segnale di essere presente nel momento del bisogno. Abbiamo le idee chiare su quello che c’è da fare. Ad oggi abbiamo una base molto solida di giocatori, quindi non dovremo fare grossi interventi se non rimpiazzare Bertola e Pio Esposito".

Organico e strategie: "Abbiamo degli esuberi in rosa, anche perché avevamo cinque attaccanti. È poi andato via Reca, ma abbiamo riscattato Aurelio, abbiamo il tempo per creare una soluzione alternativa. Stiamo lavorando per trovare un’alternativa valida a Bertola (ieri visite mediche per il carrarese all’Udinese), abbiamo gli stessi centrocampisti dell’anno scorso. Degli Innocenti non sarà riscattato vedremo cosa succederà, ma non è una nostra priorità".

Gli attaccanti: "Sostituire Pio non sarà facile. Ad oggi abbiamo quattro attaccanti, li contatteremo per capire le loro esigenze se collimeranno con le nostre". I rientri di Antonucci, Verde e Zurkowski: "Su alcuni giocatori abbiano già definito la linea che non cambieremo. Zurkowski vedremo come sta".

I rinnovi: "Un incontro interlocutorio lo abbiamo avuto con Vignali, da entrambi le parti c’è la volontà di continuare. Gli altri hanno scadenze abbastanza lunghe: 2027 e 2028".

Il mister: "Con D’Angelo non ci sono mai stati dubbi. È chiaro che dopo una delusione del genere una persona voglia farsi un esame di energia e carica, non certo di motivazioni a stare nello Spezia perché quelle al nostro mister non mancheranno mai. Con Luca abbiamo fatto discorsi chiari e limpidi, condividiamo idee più volte al giorno".

Mulattieri e Maggiore: "Sono due giocatori molto importanti, con situazioni particolari a livello di salario. È evidente che avere gente di Spezia in squadra sia molto importante ma devono incrociarsi tante cose, non facili. Questo non significa che non interessino".

Bertola: "Un po’ di delusione c’è, ma bisogna capire il ragazzo che vive una situazione del genere per la prima volta e si trovi confuso nelle scelte".

Fabio Bernardini