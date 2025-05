Versilia, ponte del 2 giugno: “Weekend di caldo e sole, hotel da tutto esaurito”

Versilia, 30 maggio 2025 – È un sole dalle temperature quasi estive, quello che già dai giorni scorsi, portando via la minaccia di nuvole e vento freddo, ha cominciato a illuminare e riscaldare le strade e le spiagge del litorale versiliese. Aprendo il cielo, e le porte, a un weekend e a un ponte, quello della Festa della Repubblica, che si prospetta come la prima vera prova per la stagione estiva, a dispetto delle festività che l’hanno preceduta, che da Pasqua fino al 1° maggio si sono succedute con alte ma vane aspettative, coperte da pioggia e temporali e da disdette, o addirittura assenze di prenotazioni, per le strutture ricettive del territorio.

È un quasi sold out, invece, quello che si riscontra per i prossimi giorni nelle stesse strutture, favorito dalle previsioni meteorologiche che annunciano un aumento delle temperature fino a gradi, appunto, estivi.

«È il primo vero weekend estivo, e lungo, con la festività di lunedì che dà la possibilità di partire il venerdì dopo lavoro e farsi tre giorni pieni di mare, con l’alloggio di due o tre notti - racconta Maria Rosa Francavilla, presidente di Assohotel Versilia - E le prenotazioni, seppur con qualche camera libera, sono infatti quasi sold out». «La maggior parte delle prenotazioni sono state fatte last minute, soprattutto per le categorie più basse, dagli hotel a una stella a quelli a tre, mentre in quelle da 4 forse ne hanno già ricevute in anticipo, ma in generale sono tante, di due o tre giorni. A ponte finito avremo lavorato bene», aggiunge la presidente di Federalberghi Viareggio, Sandra Lupori.

L’entusiasmo, tra telefonate, richieste e prenotazioni, si vive anche spostandosi dal litorale viareggino verso nord, fino a Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. «Il 2 giugno non se lo fa mancare nessuno - racconta Marcucci, presidente di Federalberghi di Marina di Pietrasanta - Ed è positivo che cada di lunedì: noi siamo tutti aperti e pronti».

«Ci auguriamo che il tempo regga, perché siamo quasi al tutto esaurito, segnale di un buon avvio di fine maggio e inizio giugno - conclude Paolo Corchia di Federalberghi Forte dei Marmi - Molti ripartiranno dopo lunedì, arrivando il sabato, e altri venerdì stesso, con un passaggio anche internazionale, tedesco e arabo, che si prolungherà anche al 3 giugno, in arrivo non per la festività, che non è la loro, ma segnale comunque di un discreto movimento. Lo scorso anno giugno è stato un mese terribile per il tempo e altre situazioni, e ci auguriamo che questo vada meglio».

Così come la speranza è che, superato il 2 giugno, si smuovano e aumentino le prenotazioni anche per la stagione estiva inoltrata, già arrivate in maniera discreta su tutto il territorio, da stranieri, soprattutto in bassa stagione, e da italiani per luglio e agosto, coincidente in particolar modo con eventi e appuntamenti già prefissati da tempo, come le regate di vela e il meetin ganzionale del ciclismo previste per metà giugno a Viareggio, a sottolineare l’importanza, turistica ed economica, degli eventi in città, e in tutta la Versilia.