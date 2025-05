Arezzo, 29 maggio 2025 – Un weekend a tutto Mumec in occasione della Fiera Antiquaria:

Visite guidate e apertura straordinaria il 2 giugno

«A tutti gli amici del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione,

siamo lieti di annunciarvi che il Museo, in occasione delle celebrazioni dedicate al ventennale della sua apertura, ha organizzato un fine settimana ricco di appuntamenti in concomitanza con la prossima edizione della Fiera Antiquaria:

Sabato 31 Maggio dalle ore 16:00 alle 17:00 e Domenica 1° Giugno dalle 11:00 alle 12:00

Visite guidate a tema nell’ambito del progetto “C’è un MUMEC da scoprire”

Lunedì 2 Giugno – Apertura straordinaria dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30

Le visite guidate, parte del progetto più ampio “C’è un MUMEC da scoprire”, realizzato con il contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, dedicate a questo weekend di Fiera (9 € contributo ingresso e visita - gratuito per under 35 residenti nel Comune di Arezzo) saranno occasione per conoscere meglio il mondo del Suono: dai primi supporti di registrazione come il fonografo ai più moderni impianti HI-FI.

Un’iniziativa che ha l’intento di trasportare e coinvolgere i giovani aretini nel mondo delle telecomunicazioni e del collezionismo grazie all’ingresso gratuito al Museo nei prossimi mesi estivi fino a Settembre e un denso programma di visite guidate a tema.

In allegato il programma completo degli appuntamenti fino a Settembre 2025.

Vi aspettiamo per questo nuovo viaggio al MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione!

Per info: www.museocomunicazione.it - Tel. 0575 377662 - Mail [email protected]