Traffico intenso per il ponte del 2 giugno. Incidente A1, maxi coda in Toscana

Firenze, 31 maggio 2025 – Voglia d’estate, voglia di turismo, voglia di mare. E i problemi che ne conseguono sul fronte del traffico. Sono milioni gli italiani che si spostano per il ponte del 2 giugno e questo sabato 31 maggio non è iniziato bene in Toscana sul fronte dei trasporti.

Oltre ai disagi per chi ha scelto il treno, con un guasto a San Piero a Sieve che ha costretto a instradare alcuni treni dell’alta velocità sulla linea convenzionale via Prato per raggiungere Bologna e ritardi di una quarantina di minuti, sulle autostrade ci sono diverse segnalazioni di traffico intenso.

Traffico intenso sulla A11 Firenze Mare, con rallentamenti che iniziano già da Prato Ovest fino a Lucca verso Viareggio e la Versilia.

Il problema maggiore però si registra sulla A1, l’Autostrada del Sole, sulla carreggiata sud in direzione di Roma/Napoli: un incidente nel tratto fiorentino, tra Scandicci e Valdarno, avvenuto intorno alle 11, provoca oltre 5 chilometri di coda. Siamo a una decina di chilometri prima dell’uscita Valdarno. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale.

In direzione opposta, segnalati rallentamenti da traffico intenso da Firenze Scandicci fino al bivio per la Variante, in Mugello, in direzione di Bologna, e poi di nuovo fino a Badia.

Traffico sostenuto anche sulle altre direttrici delle vacanze. Per chi è diretto in Liguria, da segnalare che sulla A7 Serravalle-Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla, in entrambe le direzioni, il traffico è bloccato per l'intervento dell'eliambulanza, a seguito di un incidente avvenuto al km 110 verso Genova, nel quale è rimasta coinvolta una moto.