Arezzo Flute Festival, ripartono i concerti

Arezzo, 7 settembre 2025 – Parte oggi e prosegue fino al 10 settembre Arezzo Flute Festival, l’unico festival internazionale dedicato al flauto ad Arezzo. Alla sua dodicesima edizione, nata da un’idea della flautista aretina Elisa Boschi, la manifestazione attrae ogni anno in città flautisti provenienti da tutta Italia, offrendo masterclasses, concerti, corsi di musica di insieme e perfezionamento per gli studenti di ogni età e livello. Tra i docenti di quest’anno figurano Elisa Boschi ottavino e flauto di fila dell’Orchestra dell’Arena di Verona, Pier Filippo Barbano primo flauto dell’Orchestra dell’Arena di Verona, Giancarlo Roberti primo trombone dell’Orchestra dell’Arena di Verona, Laura Minguzzi titolare della cattedra di flauto presso il Conservatorio “G.Verdi” di Como, Lorenzo D’Antò primo flauto dell’Orchestra dell’Arena di Verona. Già sold out i posti disponibili per partecipare alle masterclassesi. Un’offerta ampia che, oltre al flauto traverso, include ottavino, flauto traversiere, un percorso “kids” dedicato ai giovanissimi, musica da camera con gruppi già di alto livello che affronteranno pagine del grande repertorio classico. Tre i concerti aperti alla cittadinanza nell’ambito della manifestazione. Si comincia oggi alle 18, all’interno del Parco del Pionta, con i grandi ensemble del Flute Festival diretti da Giancarlo Roberti e con la partecipazione della flautista Laura Minguzzi, con musiche di P.I Tchaikovsky, A. Vivaldi, J. Fucik, G.Ph Telemann, J.S. Bach, E.Bozza ingresso gratuito. Domani lunedì alle 20.30, alla CaMu Casa della Musica di Arezzo in piazza Grande, suoneranno i docenti delle masterclass. Gran finale mercoledì alle 18: alla CaMu il concerto degli allievi.