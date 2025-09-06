Ferreira e il teatro colombiano a Bucine

Arezzo, 6 settembre 2025 – Sbarca a Bucine Umbral teatro. Diesis Teatrango, il Teatro Comunale di Bucine e il Comune di Bucine ospitano una delle più importanti esperienze del teatro colombiano. Oggi alle 18 al teatro di Bucine andrà in scena Umbral Teatro diretta da Carolina Vivas Ferreira e Marco Ignacio Rodriguez Bejarno, in Europa grazie a un riconoscimento del Ministero della Cultura colombiano, che passerà in Spagna, Portogallo e per l’Italia a Bucine, portando la loro esperienza artistica di movimento teatrale e culturale di resistenza. Il testo, scritto da Carolina Vivas Ferreira, ha ricevuto il Premio di Creazione Drammaturgica Iberescena 2008. È stato pubblicato nella biblioteca virtuale del Celcit, dalla rivista Paso de Gato in Messico e dal Ministero della Cultura della Colombia, nel primo volume dell’Antologia del Teatro Colombiano. Lo spettacolo sarà preceduto dai saluti del Sindaco di Bucine, Paolo Nannini, dell’Assessora alla Cultura, Paola Mugnai, del direttore artistico del Teatro comunale di Bucine, Piero Cherici. Seguirà un incontro del pubblico con la compagnia Umbral Teatro, con la drammaturga Carolina Vivas Ferreira e il regista Ignacio Rodriguez a cura di Agita Teatro, coordinato da Patrizia Mazzoni, insieme ad un osservatorio di giovani spettatori-attori, sul tema: “Teatro necessario, pensieri per una drammaturgia contemportanea e per il teatro come occasione di riflessione etica e poetica sulla dignità umana, la memoria e la giustizia”. L’opera racconta l’urgenza dei personaggi di difendere le proprie famiglie da un destino inesorabile: giovani smarriti in un presente che sfugge di mano, intrappolati nella rete degli interessi di adulti senza volto.