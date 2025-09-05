Arezzo, 5 settembre 2025 – Forgiatura straordinaria in notturna e all’alba: proseguono gli appuntamenti della XXVI Biennale europea d’arte fabbrile

Si forgia anche venerdì notte e domenica 7 settembre all’alba alla XXVI edizione della Biennale Europea d'Arte Fabbrile. L’organizzazione ha aggiunto due turni di forgiatura straordinari per permettere ai tanti fabbri italiani e internazionali di competere al 12° Campionato mondiale di forgiatura, dopo che tutti i posti disponibili erano andati esauriti in poche ore.

Non solo fabbri, anche tanti visitatori a Stia per assistere alla forgiatura dal vivo, partecipare ai laboratori, agli incontri, passeggiare tra esposizioni di sculture, mostre e mercatini allestiti nelle vie del paese.

Fitto il calendario di eventi in programma sabato 6 settembre, terza giornata della manifestazione dedicata alla lavorazione artigianale e artistica del ferro battuto, promossa e organizzata dall’associazione autonoma per la Biennale di Arte Fabbrile Stia e dal Comune di Pratovecchio Stia,

Sin dalle 8 forge accese per il 12° Campionato mondiale di forgiatura mentre lo storico Lanificio si anima: alle 10 apre lo Spazio Espositivo “Lanificio Spazio Vuoto_Incubatore di Idee” e il Salone Lombard ospita un ciclo di conferenze. Elizabeth Brim (U.S.A) interviene con “Iron Pearls”; alle 11 è la volta di Delyth Done & Hereford College of Arts Students (Inghilterra) con “Forging futures: graduate showcase - Hear from artist blacksmithing degree graduates at Hereford College of Arts”. Le conferenze riprendono nel pomeriggio, alle 15, con Jerry & Friends (U.S.A) e il loro “3 foto dai nostri Portfolio” e si concludono alle 17.30 con Erick Forsyth (U.S.A) “The magic of arts: a look at the new iron age documentary series”.

Sempre al Lanificio i più piccoli, da 6 a 12 anni, si cimentano con il “Laboratorio di forgiatura per bambini” condotto da Daphne Kooistra e Damiano Della Roia, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (Evento gratuito con prenotazione obbligatoria presso Area forgiatura al Lanificio) invece al Museo dell’arte della lana, dalle 10 alle 12, si divertono con i laboratori creativi (costo 10 euro - prenotazione obbligatoria a: [email protected]). Intanto la delegazione di fabbre americane continua a forgiare la scultura in acciaio e alluminio “Cloud cover” e prende forma anche l’opera ispirata all’Etna del gruppo di fabbri siciliani guidati da Carmelo Carmeni.

Nella Cappella della Madonna del Ponte è aperta la mostra “Cento soli di ferro” a cura del festival Užventis Mene, esposizione di una collezione di croci realizzate da fabbri e fabbre della Lituania. In piazza Tanucci si passeggia tra le opere del “Percorso d’Arte Scultorea_5° Concorso Internazionale di Scultura” mentre al “Museo del Bosco, della montagna e dello sci”, all’Ecomuseo del Casentino è possibile visitare l’esposizione “Memorie di ferro. Manufatti d’Arte Fabbrile della Tradizione Casentinese”. In via de Amicis apre il mercatino dei piccoli oggetti in ferro mentre in piazza della Repubblica gli stand espositivi con attrezzature per la lavorazione dei metalli.

Denso anche il calendario degli eventi collaterali ispirati al “Fantasy”: alle 16 al Parco del Palagio Fiorentino c’è “Falconarius”, un incontro di avvicinamento al mondo dei rapaci con dimostrazione di volo in libertà a cura di Gherardo Brami mentre alle 16.30, sul lato del parco verso il Lanificio, si tiene l’“Esibizione della Compagnia Arcieri di Palagio Fiorentino” con la prova di tiro con l’arco per adulti. Alle 17 ci si sposta in piazza Sandro Pertini per il “Duello magico su scacchiera”, una simultanea di scacchi con la partecipazione del maestro FIDE Doriano Tocchioni, a cura del Circolo scacchistico di Stia (Prenotazione obbligatoria c/o HUB Social PCTO Piazza Mazzini) e alle 18.30 si torna al Palagio Fiorentino per “Profumo e Magia”, evento a cura della maître parfumeur Alice Rita Giugni, che presenta il suo “kyphy”, un antico profumo egizio, e altre essenze rare. (Prenotazione obbligatoria c/o HUB Social PCTO Piazza Mazzini).

In piazza Tanucci alle 18.30 si fa l’Aperitivo in musica mentre alle 21.30 è in programma lo spettacolo musicale a tema vintage “The groovin groupies” con repertorio di musiche anni ‘50 e ‘60 oltre a una selezione di brani più recenti ma arrangiati e adattati in chiave fifties.

La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia è realizzata dall’Associazione Biennale d’Arte Fabbrile e il Comune di Pratovecchio Stia, in collaborazione con Regione Toscana, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e BCC Banca di Anghiari e Stia, con il patrocinio della Provincia di Arezzo, di Confartigianato Imprese Arezzo, CNA Arezzo e CESVOT.

La manifestazione si svolge anche grazie al sostegno di Freschi & Vangelisti Srl, Siegwerk, I Tre Magi, Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi, Miniconf S.p.A. – Maglificio Giò, Banca Generali, Coingas, Eco Trade, Polistamp, Fiumiflex – Tappezzeria Fiumicelli.

Tutte le informazioni, la mappa dei luoghi, le modalità per prenotarsi ai vari eventi sono online su: https://biennaleartefabbrile.it/