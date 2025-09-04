Arezzo, 4 settembe 2025 – Cortona, è tutto pronto per il concerto «Fiorella sinfonica». Le cose da sapere

Oltre 1200 spettatori. La guida per chi risiede, alloggia o lavora in piazza Signorelli valida anche per la serata «Diamanti»

Piazza Signorelli è pronta per ospitare l'evento clou dell'estate. Sabato 6 settembre, alle 21,30 si terrà il concerto «Fiorella Sinfonica» con la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis. Fiorella Mannoia ripercorrerà i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. Per acquistare gli ultimi biglietti disponibili TicketOne e gli uffici di Cortona Sviluppo saranno a disposizione solo nella giornata del 5 settembre.

Per lo spettacolo «Diamanti», sarà possibile invece acquistare il biglietto anche all'ingresso di piazza Signorelli. Sia per la serata del 6 settembre che per quella del 5 in considerazione dello spettacolo a pagamento «Diamanti», per consentire l'accesso alle abitazioni e ai locali della piazza sono state condivise alcune indicazioni per rendere quanto più compatibili le esigenze di visitatori, cittadini e operatori commerciali. Il palco e le sedute sono già pronte e riguardo la circolazione nel centro storico di Cortona, la Polizia municipale ha emanato una specifica ordinanza https://www.comune.cortona.ar.it/novita/comunicati/piazza-signorelli-repubblica-eventi-cortonantiquaria-2025

Nei giorni degli spettacoli a pagamento, il pubblico munito di biglietto potrà accedere dalle ore 19,30 esclusivamente da piazza della Repubblica. L'Amministrazione comunale e Cortona Sviluppo hanno condiviso con i commercianti le modalità di trasmissione della lista delle prenotazioni dei rispettivi clienti. Per ragioni organizzative, i locali non potranno contare sui tavolini esterni, ma potranno far accogliere gli ospiti negli ambienti interni. Gli organizzatori hanno avvisato i residenti ei proprietari di strutture ricettive di fornire i nominativi delle persone che durante le serate del 5 e del 6 settembre avranno la necessità di rientrare o uscire dalla dimora. Il flusso sarà possibile fino alle ore 19,30 tramite filtraggio al cancello di piazza della Repubblica. Successivamente e durante lo spettacolo, residenti e dimoranti accreditati, dovranno essere accompagnati dal personale della sicurezza.