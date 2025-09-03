ARezzo, 3 settembre 2025 – Arrivano i mitici GEM BOY venerdì 5 settembre alle 21,30 a Ponte alla Chiassa.

La Festa al Vecchio Ponte si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'estate: i Gem Boy, storica band bolognese di rock demenziale, saliranno sul palco giovedì 5 settembre per uno spettacolo esplosivo all'insegna della musica, della comicità e della spensieratezza.

Attivi dal 1992, i Gem Boy hanno conquistato il pubblico italiano con le loro cover parodistiche, reinterpretando grandi successi in chiave ironica e dissacrante, senza mai prendersi troppo sul serio. Tra le loro parodie più celebri troviamo brani dedicati ai cartoni animati, alle hit pop del momento ea temi ironici e irriverenti, sempre con un tocco unico di comicità musicale.

La band ha calcato i palchi dei principali programmi televisivi italiani, tra cui Colorado, dove hanno portato il loro stile travolgente e la loro energia inconfondibile. Da anni collaborano anche con Cristina D'Avena, portando nei concerti la magia dei cartoni animati, accompagnata dalla loro comicità travolgente. Un mix perfetto per una serata che promette di far ridere, cantare e divertirsi senza pensieri.

Festa al Vecchio Ponte – 5 Settembre

Ingresso libero