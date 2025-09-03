Arezzo, 3 settembre 2025 – Passioni Festival, Gianluca Baccani intervista Chat GPT Appuntamento venerdì 5 settembre alle 17:30 alla Feltrinelli Point di Arezzo

Manca sempre meno all'appuntamento di fine estate del Passioni Festival dedicato a uno dei temi più dibattuti del nostro tempo: l'intelligenza artificiale. Venerdì 5 settembre, alle ore 17.30 alla Feltrinelli Point di Arezzo, il giornalista Gianluca Baccani presenterà il suo nuovo libro “ChatGPT ha detto... l'intelligenza che sta cambiando il mondo si confessa”, edito da I libri di Mompracem, nella collana “I Sassi'.

L'incontro, moderato dal giornalista e scrittore Massimo Orlandi, vedrà la partecipazione speciale di Mirko Lalli, Ceo e fondatore della società Travel Appeal, consulente e formatore in comunicazione digitale e docente di Social Media Marketing dello IULM di Milano, di cui è anche membro del Comitato scientifico.

Insieme a Baccani, e con gli interventi di Orlandi e Lalli, l'incontro sarà l'occasione per esplorare i confini, le potenzialità ei rischi di questa nuova frontiera tecnologica. L'intelligenza artificiale è strumento di progresso o entità destinata a sfuggire al controllo umano?