Concerto Italiano al primo Festival delle Balze del Valdarno

La voce di Gianni Bruschi con i di Oida – Orchestra Instabile Di Arezzo e con Luca Rossi e la sua tammorra, ci faranno fare un viaggio tra cantautori e compositori italiani e suggestive sonorità mediterranee

Arezzo, 3 settembre 2025 – Il 6 settembre alle 21.15 presso Loc. Riguzze Botriolo – Castelfranco di Sopra, Concerto Italiano al primo Festival delle Balze del Valdarno. La voce di Gianni Bruschi con i di Oida – Orchestra Instabile Di Arezzo e con Luca Rossi e la sua tammorra, ci faranno fare un viaggio tra cantautori e compositori italiani e suggestive sonorità mediterranee. Da Tenco a Morricone, da Buscaglione alle tarantelle, una serata da non perdere.Tra gli elementi dell'orchestra ricordiamo Lorenzo Rossi,Marna Fumarola, Erika Capanni,Elisa Pieschi agli archi,Marco Chianucci al Contrabbasso,Davide Giovagnoli alla batteria,Ivan Elefante alla tromba e Marco Lazzeri pianoforte. Il Festival delle Balze del Valdarno è un'occasione per promuovere e custodire un paesaggio unico attraverso visite guidate, convegni di approfondimento e in chiusura del festival, Concerto Italiano.

