Parto da record, nati tre gemelli. “Evento eccezionale, qui non succedeva da ben 18 anni”

Terni, 3 settembre 2025 – Un evento straordinario all’ospedale Santa Maria di Terni. Ieri - dopo ben 18 anni - sono venuti alla luce tre gemelli. Ad annunciarlo è la stessa Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. "Questa mattina - racconta –, con un parto cesareo, sono venuti alla luce tre gemelli da gravidanza spontanea, un evento che nel nostro ospedale non si verificava da circa 18 anni". Una bellissima notizia, festeggiata dai genitori e da tutto il personale della struttura.

"Diamo il benvenuto a Enea Flavio, 1870 grammi, Damiano Maria, 2425 grammi, Giulio Lorenzo, 2315 grammi, figli di Caterina Puleo e Federico Guelfi - continua la nota dell’Azienda ospedaliera – I piccoli sono stati accolti con grande emozione dall’intera équipe sanitaria e dalla famiglia".

Il cesareo è stato eseguito dalla dottoressa Giulia Manciucca, con la collaborazione della dottoressa Natalina Manci. Hanno accolto i gemelli le ostetriche Maria Falco, Virginia Fedeli e Noemi Piciucchi. Per l’anestesia è intervenuto il dottor Andrea Colasanti, supportato dalle infermiere Noemi Ceci, Michela Panfili, Mariagiulia Gubinellie da tutto il personale sanitario presente in sala.

"Fondamentale - continua l’ospedale – la presenza dell’équipe neonatologica composta dalle dottoresse Federica Celi, Sara Ceccarelli e Anna Egidi. La gravidanza è stata seguita con professionalità e attenzione dalla dottoressa Antonella Paolucci. Un grazie a tutti i professionisti coinvolti in questo evento eccezionale, a tutto il personale di sala parto e della degenza e un augurio speciale alla famiglia per questa nuova, meravigliosa avventura".