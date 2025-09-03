Jam Park Festival musicale degli emergenti. Riflettori puntati sui giovani talenti

Siete artisti emergenti in ambito musicale? Ecco l’occasione che fa per voi: al Chico Mendez va in scena Jam Park, il festival-vetrina per i giovani talenti. La quarta edizione della kermesse è stata presentata ieri dal presidente di Natura Urbana, Lorenzo Salvi, da Riccardo Urli (del direttivo dell’associazione), da Sonia Gavini (Aics) e dall’assessore Fabrizio Croce.

"Il Festival - spiegano gli organizzatori di Natura Urbana - vuole rappresentare per questi giovani non solo un palco musicale, ma anche un contesto in cui sentirsi parte di una comunità, sperimentare nuove competenze e scoprire opportunità concrete. In questa direzione va anche la collaborazione con Arpal Umbria, che sarà presente con un banchetto dedicato alla valutazione dei curriculum e con attività mirate allo sviluppo delle “soft skill”, a conferma del legame fra creatività, formazione e lavoro".

"Natura Urbana - osserva Croce - si è assunta l’onere importante di valorizzare l’area del Chico Mendez, creando iniziative e attività rivolte a tutta la cittadinanza. Jam Park, è una manifestazione che condivido appieno nella sua struttura e nei suoi obiettivi. Questo evento è un modello perché dà spazio ai giovani per fare la loro musica. Nell’occasione ci saranno artisti solisti e gruppi musicali, a cui verrà offerta un’importante vetrina di opportunità. Come Comune, in prospettiva, ci poniamo l’obiettivo di diventare anello di congiunzione tra l’underground e grandi manifestazioni, puntando anche a offrire sostegno alle realtà che hanno bisogno di emergere".

La serata prenderà il via alle 18 con l’esibizione della Scuola di danza “Aquilon”. Poi riflettori puntati sui 15 concorrenti in gara, tra band e solisti. Premi e applausi per tutti.

Silvia Angelici