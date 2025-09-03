L’Unistra ambasciatrice del dialogo tra le nazioni e scambio di culture

PERUGIA - L’Ateneo di Palazzo Gallenga è protagonista di numerose iniziative nell’ambito del Padiglione Italia all’Expo Osaka. Domani avrà uno suo spazio per illustrare i risultati più significativi di importanti itinerari di ricerca, formazione e progettualità negli ambiti dell’insegnamento della lingua e civiltà italiana, della sostenibilità, della gestione delle risorse idriche e della diplomazia culturale. Il Padiglione Italia, titolato “La Città ideale del Futuro” e ispirato ai valori del Rinascimento, costituirà infatti il contesto ideale per approfondire le connessioni tra scienze umane e tecnologie, inclusione e innovazione, crescita e sostenibilità. In questa cornice, l’Università per Stranieri di Perugia si fa promotrice di una visione della civiltà italiana come strumento di dialogo interculturale e intergenerazionale tra le nazioni e di una cultura della sostenibilità intesa come equilibrio tra saperi, tecnologia e natura, così com’è nella profonda sinergia che essa vive con il suo territorio, nel quadro di produttive collaborazioni accademiche e istituzionali che si proiettano in tutti e cinque i continenti. L’ampia delegazione dell’Ateneo, guidata dal rettore, Valerio De Cesaris, è composta dal prorettore Francesco Asdrubali, dalla direttrice del Centro CVCL Giovanna Scocozza, dalla direttrice del Centro Warredoc, Chiara Biscarini, con la partecipazione dei docenti Maura Marchegiani, Valentino Santucci e Ottavio Quirico, dei funzionari Valentina Seri e Germana Zito, e della studentessa Sofia Abategiovanni.