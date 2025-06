In scena i podcast. L’opportunità

La tradizione non è un fardello del passato, ma il trampolino del futuro”. È attorno a questa idea che si è costruita la IV edizione di “Mirabilia Bootcamp”, il progetto della Camera di Commercio dell’Umbria per l’anno scolastico 2024-2025, pensato come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Un laboratorio formativo gratuito che ha messo in rete 33 studenti e studentesse di sei istituti superiori, sei eccellenze agroalimentari umbre, due docenti di altissimo livello e una narrazione vivace e digitale: quella del podcast. Dal 3 al 13 giugno 2025 a Perugia la sede della Camera di Commercio si è trasformata in una vera e propria redazione creativa. Obiettivo? Raccontare il patrimonio immateriale Unesco – dalla Dieta Mediterranea alla cerca e cavatura del tartufo – attraverso il linguaggio della comunicazione contemporanea. Con la guida del giornalista Rai Luca Garosi, docente di Strategie di Comunicazione all’Università di Perugia, e di Marco Matteucci, sceneggiatore, autore e regista, i ragazzi hanno appreso cos’è una notizia, come si struttura un’intervista, quali tecniche usare per un montaggio efficace, e come si realizza un podcast professionale.

“Abbiamo scelto il formato del video-podcast per dare voce alle tradizioni – spiegano i promotori – e metterle in dialogo con le nuove generazioni, attraverso strumenti digitali e linguaggi freschi”.

Al fianco dei ragazzi, una squadra di esperti del gusto e della cultura alimentare. I protagonisti? Studenti e studentesse del Liceo Properzio di Assisi, Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” - Marsciano, IIS Leonardo Da Vinci - Umbertide, Liceo Artistico “Bernardino di Betto” di Perugia, ITAS Giordano Bruno - Perugia, Liceo Donatelli - Terni.